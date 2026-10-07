Hà Nội: Xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách quanh bến xe Nước Ngầm

Ngày 7-10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 vừa kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại khu vực bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường lân cận, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Theo đó, ngày 6-10, tại chi nhánh của Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát - Chi nhánh Hà Nội (phường Hoàng Mai, Hà Nội), tổ công tác phát hiện anh Đ.X.H (sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 36H-088.30 đang đón hành khách.

Việc đón khách tại địa điểm cố định do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố là hành vi vi phạm quy định, bởi đây là xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi đón khách không đúng nơi quy định, phạt tiền và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ xe là Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát - Chi nhánh Hà Nội, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đón khách tại địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố, quy định tại điểm e khoản 7 Điều 26 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Với vi phạm này, doanh nghiệp đối diện với mức phạt 10-12 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng hình thức tước phù hiệu xe hợp đồng theo quy định.

Nhà xe bị xử phạt vì sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đón khách sai quy định.

Cũng trong quá trình kiểm tra tại bến xe Nước Ngầm, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh, trụ sở tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa, do có hành vi sử dụng xe trung chuyển chở khách không đúng quy định, vi phạm điểm d khoản 7 Điều 26 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt đối với hành vi vi phạm là 11 triệu đồng.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 14 sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đón, trả khách không đúng quy định, sử dụng xe trung chuyển sai quy định và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường lân cận.