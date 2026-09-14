Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế giả danh thương binh, lái xe ba bánh chở hàng cồng kềnh

Chiều 14/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 15/8 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 216 trường hợp xe tự sản xuất, lắp ráp; vận động người dân tự tháo dỡ 23 xe ba, bốn bánh tự chế.

Nhiều xe tự chế bị CSGT tịch thu theo quy định.

Ngoài ra, CSGT xử phạt gần 400 trường hợp điều khiển xe mô tô chở hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, 181 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác.

Đáng chú ý, quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát phát hiện một số tài xế không phải là thương binh vẫn vô tư điều khiển xe ba bánh tự chế chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông trên đường.

Điển hình như sáng 14/9, trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, Đội CSGT đường bộ số 7 bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh, kéo theo xe khác, vật khác tham gia giao thông.

Khoảng 10h55, tổ công tác phát hiện một người đàn ông trung niên điều khiển xe ba bánh tự chế chở hàng hóa vượt quá kích thước của xe nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Người đàn ông bị xử lý do giả danh thương binh lái xe ba gác.

Làm việc với cảnh sát, người này khai tên N.V.T (SN 1969, trú tại Hà Nội). Đáng chú ý, ông T thừa nhận bản thân không phải là thương binh. Do được người khác nhờ lái xe để chở hàng thuê nên đã điều khiển chiếc xe ba bánh tự chế tham gia giao thông.

Tiếp đó, CSGT phát hiện và xử lý trường hợp anh N.V.T (SN 1982, trú tại Hà Nội) điều khiển xe ba bánh tự chế chở nhiều hàng hóa đi len lỏi giữa tuyến đường đông đúc. Đáng chú ý, người này cũng không phải thương binh.

Đại diện Đội CSGT số 7 cho biết, các loại xe tự sản xuất, lắp ráp thường không bảo đảm các yêu cầu về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu và các điều kiện an toàn kỹ thuật khác, do đó không bảo đảm điều kiện để tham gia giao thông.

Đặc biệt, việc sử dụng xe tự chế để chở hàng hóa cồng kềnh hoặc kéo theo phương tiện, vật khác có thể làm thay đổi trọng tâm, khả năng điều khiển và quãng đường phanh của phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Các phương tiện này cũng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến môi trường do phát sinh khí thải, tiếng ồn. Việc chở hàng hóa cồng kềnh, không được che chắn cũng tiềm ẩn nguy cơ rơi, vãi xuống đường.

Hầu hết xe tự chế đều đã cũ, nát và có nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Phòng CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sắp xếp, vận chuyển hàng hóa trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông; không chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định.

Đồng thời, tuyệt đối không sản xuất, mua bán, sử dụng các loại xe tự chế để tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.