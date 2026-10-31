Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong đêm

Nhiều tài xế chủ quan sau khi uống rượu, bia

Theo lực lượng chức năng, tình trạng sử dụng rượu, bia vào ban đêm diễn biến phức tạp, nhất là tại các quán nhậu, nhà hàng và khu vực vui chơi, giải trí. Việc lạm dụng đồ uống có cồn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể khiến người sử dụng mất kiểm soát hành vi, dẫn đến gây gổ, đánh nhau, ảnh hưởng an ninh, trật tự. Đặc biệt, người đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Để chủ động phòng ngừa, Đội CSGT đường bộ số 7 tiến hành điều tra cơ bản, xác định những tuyến đường thường tập trung nhiều quán ăn, nhà hàng để bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Khoảng 21h, tổ công tác phát hiện anh N.X.H. (sinh năm 1987, quê Phú Thọ) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29K7-31.xx lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đêm 30-10, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: Trần Thanh

Kết quả đo nồng độ cồn xác định anh H. vi phạm ở mức 0,25mg/lít khí thở. Với hành vi này, người điều khiển phương tiện bị lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Khi được cán bộ CSGT hỏi về lý do vi phạm, anh H. cho biết đã uống 4 cốc bia nhưng cảm thấy bản thân vẫn tỉnh táo nên quyết định điều khiển xe máy từ Hà Đông về nhà ở khu vực Cầu Giấy.

Trường hợp trên cho thấy tâm lý chủ quan vẫn tồn tại ở một bộ phận người tham gia giao thông. Nhiều người cho rằng chỉ cần không có biểu hiện say xỉn, vẫn nhận thức được tình hình xung quanh thì có thể lái xe an toàn. Tuy nhiên, cảm giác tỉnh táo không đồng nghĩa với việc nồng độ cồn đã trở về mức an toàn hoặc khả năng phản xạ đã phục hồi hoàn toàn.

Quãng đường từ Hà Đông đến Cầu Giấy tương đối dài, qua nhiều tuyến phố có mật độ phương tiện cao. Khi lưu thông, chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể khiến người đã sử dụng rượu, bia không xử lý kịp thời, gây va chạm hoặc tai nạn nghiêm trọng.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh Đ.Đ.P. (sinh năm 1989, ở Hà Nội) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29T1-085.xx, phía sau chở một người bạn. Nhận thấy cả hai có biểu hiện say xỉn, lực lượng chức năng yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra.

Kết quả cho thấy anh P. vi phạm nồng độ cồn ở mức 1, dưới 0,25mg/lít khí thở. Với vi phạm này, anh bị lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Giải thích với tổ công tác, anh P. cho biết đã uống bia từ buổi trưa cùng những người bạn làm nghề xây dựng. Đến chiều, anh cảm thấy sức khỏe bình thường, nghĩ rằng bản thân đã tỉnh táo trở lại nên điều khiển xe máy chở bạn về nhà. Người này thừa nhận không ngờ cơ thể vẫn còn nồng độ cồn và mong lực lượng chức năng bỏ qua vi phạm.

Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ông L.V.T., ở Hà Nội, điều khiển xe máy chở theo vợ và vi phạm nồng độ cồn ở mức 1. Ông T. cho biết vừa đi ăn cỗ và đang trên đường trở về nhà.

Các trường hợp được phát hiện cho thấy người vi phạm có những lý do khác nhau, từ uống bia trước đó nhiều giờ đến vừa tham gia ăn uống, liên hoan. Điểm chung là đều chủ quan khi đánh giá khả năng điều khiển phương tiện sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa tai nạn giao thông

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Đức Sơn, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, vào dịp cuối năm và những ngày lễ, Tết, nhu cầu ăn uống, liên hoan của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm nguy cơ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia gia tăng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Trần Thanh

Trước tình hình đó, đơn vị bố trí nhiều tổ công tác tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, tập trung kiểm tra tại những khu vực thường xuyên có hoạt động ăn uống, vui chơi vào buổi tối. Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng CSGT trực tiếp đến các quán nhậu, nhà hàng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia.

Trung tá Nguyễn Đức Sơn cho biết, người dân có thể chủ động thuê người lái xe hộ, sử dụng taxi hoặc xe ôm để trở về nhà sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Đây là những lựa chọn thiết thực, giúp hạn chế nguy cơ tai nạn và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông.

Theo lực lượng chức năng, rượu, bia có thể làm suy giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến phản xạ và khả năng phán đoán tình huống. Người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia dễ gặp khó khăn khi xử lý tình huống bất ngờ, nhất là trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc lưu thông vào ban đêm.

Đáng lưu ý, việc tự đánh giá mức độ tỉnh táo không thể thay thế việc chấp hành quy định pháp luật. Tốc độ đào thải cồn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và khác nhau ở mỗi người. Vì vậy, việc đã uống rượu, bia từ nhiều giờ trước không có nghĩa người điều khiển phương tiện chắc chắn không còn nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, dù chỉ uống một lượng nhỏ. Mỗi người cần từ bỏ suy nghĩ bản thân vẫn đủ tỉnh táo để lái xe, đồng thời chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn ngay từ trước khi tham gia các buổi liên hoan, gặp gỡ bạn bè.

Việc duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, ý thức tự giác của mỗi người dân là yếu tố quyết định để ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc do sử dụng rượu, bia khi lái xe.