Hà Nội xử lý hơn 500 vi phạm giao thông đường sắt, phạt hơn 370 triệu

Ngày 23/10, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội) điều một tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp người điều khiển xe vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại nút giao đường ngang Hoàng Liệt - Giải Phóng.

Trung tá Vương Đình Huỳnh (cán bộ CSGT) cho biết, hành vi vi phạm phổ biến nhất được ghi nhận tại nút giao này là một số tài xế xe máy cố tình vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, hàng rào tự động đang đóng.

"Các tài xế xe máy thường có thói quen quan sát thấy có kẽ hở khi rào chắn chưa đóng kín thì cố luồn lách qua đường sắt để vượt qua nút giao. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nên lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm", Trung tá Huỳnh nói.

Một trong số tài xế xe máy bị xử lý sáng 23/10 là anh B.V.Đ (SN 1990, trú tại Hà Nội). Người này hành nghề xe ôm công nghệ có hành vi cố vượt rào chắn khi đèn đỏ tại nút giao đường bộ với đường sắt đã bật.

Theo quy định, người điều khiển xe máy vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử trong vòng 2 tháng.

Cũng theo Đội CSGT số 14, ngoài xử lý trực tiếp người vi phạm, một số trường hợp tài xế xe ô tô hoặc xe máy có hành vi cố vượt rào chắn/đèn tín hiệu nơi giao nhau với đường sắt sẽ bị lực lượng chức năng xử lý phạt nguội.

Với xe máy, hành vi vượt cảnh báo an toàn đường sắt bị xử phạt 5 triệu đồng.

Đối với xe ô tô, người điều khiển vi phạm bị xử phạt hành chính từ 18 - 20 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử trong 2 tháng.

Đáng chú ý CSGT Hà Nội thống kê, từ ngày 15/9 - 14/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 538 phương tiện vi phạm liên quan đến đường sắt.

Một số vi phạm phổ biến như: Dừng, đỗ tại nơi giao nhau với đường sắt (521 xe); quay đầu xe tại nơi giao nhau; vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt...

Ngoài ra, CSGT Hà Nội phối hợp với UBND xã Thường Tín cùng ngành đường sắt xóa bỏ hai lối đi tự mở qua đường sắt trên tuyến Hà Nội - Tp.HCM.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, mọi phương tiện và người đi bộ khi đi qua đường sắt đều phải giảm tốc độ, quan sát kỹ cả hai phía.

Đặc biệt, phải dừng lại ngay khi đèn đỏ bật, chuông cảnh báo vang lên. Tuyệt đối không vượt khi cần chắn đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn; không dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Theo cảnh sát, việc các tài xế luồn lách qua khe hở của cần chắn hoặc cố vượt khi rào chắn đang hạ sẽ khiến phương tiện bị mắc kẹt giữa đường ray, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông đường sắt.

Để xử lý nghiêm tình trạng này, lực lượng CSGT đã bố trí các tổ tuần tra, sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình, trực tiếp dừng phương tiện vi phạm để xử lý.