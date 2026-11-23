Theo Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, trong kỳ báo cáo từ ngày 16/10 đến 15/11/2026, thị trường hàng hóa trên địa bàn Thành phố cơ bản ổn định. Nguồn cung lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu được bảo đảm, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá bất hợp lý trên diện rộng.

Tuy nhiên, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp, tập trung ở các nhóm hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Vi phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn

Đội Quản lý thị trường số 25 phối hợp với Công an phường Chương Mỹ kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện 240 kg nhân bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và quá hạn sử dụng ngày 22/9/2026. Ảnh: Quản lý thị trường Hà Nội.

Trong kỳ báo cáo, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành 370 vụ kiểm tra, xử lý 381 vụ vi phạm và chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 4,69 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 1,33 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả hơn 2,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng số 434 hành vi vi phạm được xử lý, có 215 hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với số tiền xử phạt gần 1,99 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 40 hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, 28 hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 33 hành vi vi phạm về giá và 10 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 5.166 vụ, xử lý 5.061 vụ vi phạm, chuyển 85 vụ sang cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 71,1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 16,7 tỷ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 47,15 tỷ đồng.

Trong đó, vi phạm về sở hữu trí tuệ tiếp tục nổi lên với 2.052 hành vi bị xử lý, số tiền phạt hơn 24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 1.341 hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, với số tiền phạt gần 13,95 tỷ đồng và 590 hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, số tiền phạt hơn 5,7 tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 14 tạm giữ gần 2.900 túi xách có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng tại xã Phú Xuyên ngày 16/10/2026. Ảnh: QLTT Hà Nội.

Một số vụ việc được phát hiện trong kỳ cho thấy quy mô vi phạm đáng chú ý. Ngày 16/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh túi xách tại xã Phú Xuyên, phát hiện 2.893 chiếc túi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, DIOR và YSL, tổng trị giá hơn 361 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ để xác minh, xử lý.

Ngày 21/10, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm tại xã An Khánh, phát hiện 6.810 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Lifebuoy và 72 can nước giặt OMO MATIC có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, cùng nhiều nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất. Qua xác minh tài khoản bán hàng trên Shopee và dữ liệu giao dịch, trị giá hàng hóa thành phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hơn 597 triệu đồng. Vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý.

Tăng kiểm soát thương mại điện tử và hàng hóa phục vụ Tết

Trong kỳ, lực lượng chức năng xử lý 14 vụ việc liên quan đến thương mại điện tử, phạt hành chính 218,5 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm hơn 1,17 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 25.526 kg dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ và 1.500 sản phẩm gấu bông có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường xử phạt 10 vụ vi phạm, với tổng số tiền 291 triệu đồng. Ngoài ra, 14 vụ việc liên quan đến thực phẩm được xử lý, phạt 455 triệu đồng; hàng hóa vi phạm gồm 2.150 kg bì lợn, hoa quả, trà thảo mộc, nguyên liệu thực phẩm, bánh, thực phẩm chức năng và đồ uống.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 dự báo tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng hoạt động kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước tình hình đó, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và phân phối hàng hóa; tập trung vào các nhóm hàng thời trang, giày dép, túi xách, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng. Các địa bàn như Ninh Hiệp, Tam Hiệp, chợ Đồng Xuân và chợ Xốm được xác định cần chú trọng kiểm soát.

Đối với thương mại điện tử, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh trên sàn trực tuyến và mạng xã hội, nhất là trong các chương trình khuyến mại, giảm giá cuối năm. Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm cũng được đẩy mạnh tại các khu vực có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh như An Khánh, La Phù, Xuân Đỉnh, chú trọng nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, điều kiện vệ sinh và bảo quản sản phẩm.

Cùng với đó, Chi cục tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng triển khai kiểm tra liên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp cao điểm cuối năm.