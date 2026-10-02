Hà Nội xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

Vi phạm chuyển mạnh lên môi trường số

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Dương Mạnh Hùng, trong 9 tháng (từ ngày 16-12-2025 đến 15-9-2026), Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thường xuyên chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi diễn biến cung - cầu, giá cả hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động kiểm tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vụ việc.

Kết quả, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 4.201 vụ, với giá trị hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng.

Trong số các vụ việc được xử lý, có 1.606 trường hợp hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.190 trường hợp hàng nhập lậu; 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 332 trường hợp vi phạm về giá; 208 trường hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử và 6 trường hợp hàng giả…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Dương Mạnh Hùng thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Kết quả kiểm tra cho thấy các vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng. Phương thức vi phạm có sự thay đổi, không chỉ diễn ra tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn gắn với các kho hàng, điểm tập kết và hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội, livestream.

Hàng hóa vi phạm trong nhiều trường hợp được chia nhỏ, vận chuyển và giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu nguồn hàng và chủ thể vi phạm.

Trước diễn biến vi phạm ngày càng gắn với môi trường số, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng nhận diện rủi ro, phát hiện sớm trên mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi.

Trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường thành phố dự kiến xây dựng 11 địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, giao các Đội Quản lý thị trường tập trung nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, điện gia dụng và hàng thiết yếu.

Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, mạng xã hội, an toàn thực phẩm, xăng dầu, thuốc lá và hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

Xử lý nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm

Thông tin về công tác quản lý an toàn thực phẩm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Kiều Đình Cảnh cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã triển khai 100% kế hoạch kiểm tra, đạt yêu cầu theo chỉ đạo của thành phố. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 12 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 11 tỷ đồng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Kiều Đình Cảnh thông tin về công tác quản lý an toàn thực phẩm. Ảnh: Phạm Hùng

Riêng, trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (từ ngày 15-4 đến 15-5), lực lượng chức năng kiểm tra 245 vụ việc, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 2,8 tỷ đồng; trị giá tang vật 1,58 tỷ đồng. Nhóm hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm, thực phẩm bổ sung và các mặt hàng thực phẩm dùng cho gia đình, với khoảng 13.000 sản phẩm liên quan.

Trong đợt kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng xử phạt 173 vụ việc vi phạm, chủ yếu liên quan đến lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em và đồ dùng học tập. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,3 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm được xử lý gần 2 tỷ đồng.

Đối với các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đến ngày 30-9-2026, lực lượng chức năng đã giải tỏa 241/231 điểm. Tuy nhiên, đối với các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, nhiều đối tượng vi phạm đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

“Khó khăn trong hoạt động giám sát, kiểm tra là hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử ngày càng gắn với dịch vụ logistics, vận tải và kho bãi. Các đối tượng sử dụng website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nhóm kín để quảng cáo, chào bán thực phẩm; thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản và phương thức liên hệ, không có địa chỉ kinh doanh cố định”, đồng chí Kiều Đình Cảnh cho biết.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa cao. Một số cơ sở vẫn kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng nguyên liệu không bảo đảm và chưa thực hiện đầy đủ các quy định về sản xuất, kinh doanh, ghi nhãn tự công bố sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Đáng chú ý, Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế thành phố kiểm tra tại địa bàn Ninh Hiệp, phát hiện 10.600 sản phẩm lạp xưởng, nầm lợn đông lạnh, trứng gà đông lạnh được vận chuyển vào thị trường tiêu thụ. Vụ việc được lực lượng chức năng theo dõi, nắm tình hình từ biên giới và tổ chức kiểm tra phương tiện vận chuyển, kho lạnh.

Tại phường Yên Nghĩa, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp công an kiểm tra một doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, phát hiện vụ việc liên quan đến thực phẩm bổ sung có dấu hiệu hàng giả và đã chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý.

Tại khu vực xã Quang Minh, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp Phòng An ninh đối ngoại (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình, phát hiện 260 tấn chân gà do nước ngoài sản xuất đã quá hạn sử dụng. Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện thêm hơn 1.000 tấn và vụ việc đã được chuyển cơ quan Công an thành phố xem xét khởi tố...