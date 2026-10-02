Hà Nội xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 2/10, tại buổi giao ban báo chí tháng 10/2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội báo cáo tại hội nghị.

Hàng vi phạm chuyển từ cửa hàng lên môi trường số

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Dương Mạnh Hùng, trong 9 tháng (từ ngày 16/12/2025 đến 15/9/2026), lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi diễn biến cung - cầu, giá cả hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với kiểm tra theo kế hoạch, các Đội Quản lý thị trường chủ động kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Qua đó, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 4.201 vụ, với giá trị hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng. Trong số này, có 1.606 trường hợp hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.190 trường hợp hàng nhập lậu; 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 332 trường hợp vi phạm về giá; 208 trường hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử và 6 trường hợp hàng giả.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Dương Mạnh Hùng.

Theo cơ quan Quản lý thị trường, vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng. Đáng chú ý, phương thức kinh doanh và tiêu thụ hàng vi phạm đang có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây hàng hóa chủ yếu được phát hiện tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống thì nay nhiều vụ việc liên quan đến kho hàng, điểm tập kết, sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và hoạt động livestream.

Hàng hóa cũng được chia nhỏ, vận chuyển và giao nhận qua nhiều khâu trung gian, gây khó khăn cho việc xác định nguồn hàng, chủ thể kinh doanh và đường đi của hàng hóa. Trước thực tế này, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối; chú trọng nhận diện rủi ro, phát hiện dấu hiệu vi phạm trên môi trường mạng, sau đó xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi.

Nhiều vụ vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin về công tác quản lý an toàn thực phẩm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Kiều Đình Cảnh cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai 100% kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của thành phố. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 12 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 11 tỷ đồng.

Riêng trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm (từ ngày 15/4 đến 15/5), lực lượng chức năng kiểm tra 245 vụ việc, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 2,8 tỷ đồng; trị giá tang vật 1,58 tỷ đồng. Khoảng 13.000 sản phẩm vi phạm được phát hiện, chủ yếu thuộc nhóm thực phẩm, thực phẩm bổ sung và các mặt hàng thực phẩm dùng cho gia đình.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Kiều Đình Cảnh.

Trong đợt kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng xử phạt 173 vụ vi phạm, chủ yếu liên quan đến lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em và đồ dùng học tập. Số tiền xử phạt gần 1,3 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm được xử lý gần 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Kiều Đình Cảnh, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thực phẩm đang gặp nhiều khó khăn khi hoạt động này ngày càng gắn với dịch vụ logistics, vận tải và kho bãi. Các đối tượng sử dụng website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nhóm kín để quảng cáo, chào bán thực phẩm; thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản, phương thức liên hệ và không có địa chỉ kinh doanh cố định.

Một số vụ việc cho thấy quy mô và tính chất phức tạp của hàng hóa vi phạm. Tại địa bàn Ninh Hiệp, Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế thành phố kiểm tra, phát hiện 10.600 sản phẩm gồm lạp xưởng, nầm lợn đông lạnh, trứng gà đông lạnh được vận chuyển vào thị trường tiêu thụ. Vụ việc được lực lượng chức năng theo dõi, nắm tình hình từ biên giới và tổ chức kiểm tra phương tiện vận chuyển, kho lạnh…

Những vụ việc trên cho thấy hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại Hà Nội đang phải thích ứng với phương thức kinh doanh ngày càng đa dạng, đặc biệt trên môi trường số. Cùng với kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, việc theo dõi, phát hiện dấu hiệu vi phạm từ không gian mạng và truy tìm nguồn hàng được xác định là một trong những trọng tâm trong thời gian tới.