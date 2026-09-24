Hà Nội xử lý hơn 1.180 vụ vi phạm thị trường trong quý III/2026

Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc còn diễn biến phức tạp

Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội vừa báo cáo kết quả hoạt động trong quý III/2026 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Theo báo cáo, trong quý III, thị trường hàng hóa trên địa bàn nhìn chung duy trì ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cơ bản được bảo đảm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa diễn ra bình thường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra mặt hàng bánh Trung thu.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường thay đổi theo từng thời điểm. Tháng 7 tương đối ổn định; sang tháng 8, giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống có xu hướng tăng nhẹ do tác động của thời tiết và chi phí vận chuyển, bảo quản. Đến tháng 9, nhu cầu tiêu dùng tăng đối với thực phẩm, hàng tiêu dùng, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em trong dịp Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới và chuẩn bị Tết Trung thu.

Trong bối cảnh đó, tình hình vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao để đưa hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ra thị trường.

Trong quý III/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện 1.261 vụ kiểm tra, trong đó có 33 vụ kiểm tra theo kế hoạch định kỳ và 1.228 vụ kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 1.181 vụ vi phạm.

Trong tổng số vụ xử lý, có 286 vụ phối hợp với cơ quan Công an, 8 vụ phối hợp với các ngành chức năng liên quan và 22 vụ xử lý phối hợp liên ngành. Đáng chú ý, 26 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Các hoạt động kiểm tra, xử lý đã mang lại kết quả đáng kể về kinh tế. Trị giá hàng hóa tịch thu trong quý hơn 2,354 tỷ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả trị giá gần 5,96 tỷ đồng. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 12,907 tỷ đồng; số tiền thu buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp gần 11 triệu đồng. Bên cạnh đó, số tiền bán hàng hóa tịch thu đạt gần 1,896 tỷ đồng, cùng hơn 568 triệu đồng tiền nộp phạt khác và tiền lãi đã nộp.

Hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là nhóm vi phạm nổi bật. Trong quý, lực lượng chức năng phát hiện một số vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp, với hàng hóa vi phạm mở rộng từ thời trang, mỹ phẩm sang thiết bị công nghệ và các mặt hàng có yêu cầu cao về an toàn.

Tăng kiểm soát hàng hóa phục vụ Trung thu

Đối với hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm, vi phạm tiếp tục xảy ra ở nhiều nhóm hàng tiêu dùng, nhất là trong thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao.

Từ giữa tháng 8, cùng với nhu cầu phục vụ năm học mới và Tết Trung thu, vi phạm tập trung nhiều hơn vào bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất và đồ chơi trẻ em. Các hành vi phổ biến là không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc hàng hóa; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, chất lượng, an toàn thực phẩm, chứng nhận và công bố hợp quy.

Trong tháng 8 và tháng 9/2026, lực lượng QLTT Hà Nội xử phạt nhiều hộ kinh doanh bánh Trung thu không rõ nguồn gốc.

Ngày 25/8, Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã Thư Lâm, phát hiện 871 sản phẩm đồ chơi trẻ em không có nhãn hàng hóa, chứng nhận, công bố hợp quy, không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy. Tính đến ngày 27/8, qua kiểm tra 8 vụ, Đội Quản lý thị trường số 2 đã buộc tiêu hủy 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em và 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu vi phạm.

Hoạt động thương mại điện tử tiếp tục là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều vi phạm. Các đối tượng lợi dụng sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và livestream để quảng cáo, tiêu thụ hàng hóa; thông tin về chủ thể, địa điểm kinh doanh và kho hàng thường không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác xác minh, kiểm tra.

Trong quý, Chi cục cũng tiếp nhận, rà soát và chuyển xử lý thông tin phản ánh về dấu hiệu kinh doanh thực phẩm giả mạo nhãn hiệu trên sàn thương mại điện tử.

Trước tình hình trên, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin, kiểm tra các nhóm hàng và lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao; tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hóa phục vụ Tết Trung thu, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với Công an, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên ngành và chủ thể quyền trong xác minh nguồn gốc hàng hóa, làm rõ các khâu sản xuất, tập kết, phân phối. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm sẽ được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thủ đô.