Hà Nội: Xử lý bãi trông giữ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Cụ thể, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Xuân kiểm tra điểm trông giữ phương tiện trên đường Hoàng Đạo Thúy, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bãi trông giữ xe (Ảnh: Phạm Công).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định điểm trông giữ xe do Hợp tác xã Thành Công quản lý. Theo giấy phép, đơn vị được sử dụng tạm thời 130m² lòng đường phố Hoàng Đạo Thúy, đoạn từ ngã ba Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Lê Văn Lương, để trông giữ ô tô. Phạm vi được cấp phép dài 65m, rộng 2m, thời gian từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Tuy nhiên, thực tế, đơn vị đã sử dụng lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện không đúng nội dung giấy phép. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chấm dứt vi phạm, thu gọn phạm vi trông giữ, bảo đảm đúng diện tích được cấp phép.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp công an cấp xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.