Xử lý 44/51 điểm ùn tắc, điều chỉnh đèn tín hiệu tại 121 nút giao

Từ những nút giao thường xuyên ùn ứ đến các tuyến đường bị thu hẹp bởi rào chắn thi công, ùn tắc vẫn là bài toán nan giải của giao thông Thủ đô. Trước áp lực ngày càng lớn, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý các điểm nghẽn, đồng thời khai thác hiệu quả hơn hệ thống hạ tầng hiện có.

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng AI, quyết liệt xử lý điểm nghẽn giao thông để tăng cường đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc. Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi Ban Đô thị, HĐND thành phố, năm 2026, toàn thành phố xác định 51 điểm, trục tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, trong đó có 26 điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và 25 điểm phát sinh mới.

Đến nay, qua phối hợp với công an thành phố và các đơn vị liên quan, cơ quan chức năng đã xử lý được 44/51 điểm, đạt khoảng 86,3%.

Trong 7 điểm còn tồn tại, có 4 điểm ùn tắc do ảnh hưởng của rào chắn thi công và 3 điểm do lưu lượng phương tiện vượt quá khả năng thông hành. Với các vị trí bị rào chắn, liên ngành tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt bằng. Những điểm quá tải phương tiện sẽ được nghiên cứu giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài.

Không chỉ xử lý các điểm ùn tắc, Hà Nội còn tập trung điều chỉnh tổ chức giao thông tại những khu vực có nguy cơ xung đột giữa các dòng phương tiện.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Sở Xây dựng đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại 168 vị trí, tập trung phân luồng, giảm giao cắt và tận dụng tối đa mặt đường hiện hữu.

Đáng chú ý, thời gian chu kỳ và pha đèn tín hiệu tại 121 nút giao đã được rà soát, điều chỉnh theo lưu lượng phương tiện thực tế. Sau điều chỉnh, tình hình giao thông tại các khu vực này được cải thiện, chiều dài dòng phương tiện chờ đèn theo các hướng được rút ngắn.

Bên cạnh đó, camera AI và biển báo điện tử VMS đã được triển khai tại 257 nút giao, hỗ trợ điều chỉnh chu kỳ đèn theo thời gian thực, cập nhật tình trạng giao thông để người dân chủ động lựa chọn lộ trình.

Phương tiện tăng nhanh, hạ tầng giao thông chịu áp lực

Dù nhiều giải pháp đã được triển khai, tình trạng ùn tắc tại Hà Nội vẫn chịu áp lực lớn từ tốc độ gia tăng phương tiện và quá trình đô thị hóa.

Theo Sở Xây dựng, thành phố hiện có khoảng 8,91 triệu dân, quản lý hơn 8 triệu phương tiện, gồm khoảng 1,1 triệu ô tô và hơn 6,9 triệu xe máy. Ngoài ra, khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn.

Đáng chú ý, tốc độ gia tăng phương tiện đạt khoảng 4 - 5% mỗi năm, trong khi tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chỉ khoảng 0,35% mỗi năm.

Sự chênh lệch này tạo áp lực rất lớn lên hệ thống giao thông đô thị. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông của Hà Nội mới đạt khoảng 12,2%, thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch 20 - 26%. Đặc biệt, đất dành cho giao thông tĩnh chỉ đạt khoảng 0,65%, trong khi chỉ tiêu quy hoạch là 3 - 4%.

Bên cạnh hạn chế về hạ tầng, tình trạng thi công các dự án trên đường đang khai thác, thiếu bãi đỗ xe, kết nối giao thông tại một số khu đô thị chưa đồng bộ cũng khiến áp lực ùn tắc gia tăng.

Để giải quyết bài toán này, Hà Nội xác định triển khai đồng bộ các giải pháp theo Đề án tổng thể giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo. Trọng tâm là phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng công nghệ trong điều hành và quản lý nhu cầu giao thông, từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân tại những khu vực có nguy cơ ùn tắc cao.

Triển khai 6.233 camera AI, giám sát giao thông toàn Thủ đô

Thành phố có khoảng 8,91 triệu dân, đang quản lý hơn 8 triệu phương tiện, gồm khoảng 1,1 triệu ô tô và hơn 6,9 triệu xe mô tô, xe máy.

Một trong những giải pháp đáng chú ý của Hà Nội là đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát và điều hành giao thông.

Với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, hệ thống 6.233 camera AI do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển sẽ được triển khai trên toàn địa bàn Hà Nội, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2027. Hệ thống được kỳ vọng tăng cường năng lực giám sát, phát hiện vi phạm và hỗ trợ giải quyết những điểm nghẽn trong quản lý đô thị.

Theo thông tin của Báo Xây dựng, Công an TP Hà Nội vừa ký hợp đồng với Công ty CP Thiết bị công nghiệp GEIC triển khai gói thầu cung cấp hệ thống camera AI thuộc Dự án "Triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố".

Dự án có tổng giá trị gần 700 tỷ đồng, quy mô 6.233 camera AI, dự kiến triển khai trong 3 tháng, từ tháng 11/2026 - 1/2027. Hệ thống sẽ được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm, nút giao thông phức tạp, tuyến phố văn minh và những khu vực cần tăng cường bảo đảm an ninh trật tự.

Đáng chú ý, hệ thống camera được giới thiệu sử dụng công nghệ Make in Vietnam, do GTINX GEIC nghiên cứu, phát triển từ thiết kế cơ khí, phần cứng đến phần mềm trí tuệ nhân tạo. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy GTEL GEIC ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Điểm nổi bật của hệ thống là công nghệ Edge AI, cho phép tích hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên camera, kết hợp với hệ thống quản lý và giám sát hình ảnh VMS. Nhờ đó, thiết bị có thể phân tích hình ảnh, đo đếm lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, tự động phân loại ô tô, xe máy, xe tải, xe buýt.

Hệ thống cũng có khả năng phát hiện các hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng đỗ trái phép. Theo đơn vị cung cấp, sản phẩm đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2024/BCA về thiết bị giám sát giao thông.

Không chỉ phục vụ phát hiện, xử lý vi phạm, dữ liệu thu thập từ hệ thống còn có thể hỗ trợ lực lượng chức năng phân tích mật độ phương tiện, nhận diện các khu vực thường xuyên ùn tắc, từ đó điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp.

Việc triển khai hệ thống camera AI quy mô lớn được kỳ vọng góp phần hỗ trợ công an Thủ đô giải quyết 5 nhóm vấn đề gồm ùn tắc giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực công cộng, quản lý đô thị và nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng chức năng.

Tại Hà Nội, cùng với triển khai hệ thống camera mới, thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng và tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đồng thời đẩy mạnh xử phạt nguội và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng.

Sự kết hợp giữa giám sát bằng công nghệ AI, xử lý vi phạm và điều hành giao thông dựa trên dữ liệu được kỳ vọng tạo thêm công cụ hữu hiệu để Hà Nội từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn đô thị.