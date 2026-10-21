Hà Nội xử lý 44 điểm ùn tắc giao thông, tập trung gỡ 7 điểm còn tồn tại

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, năm 2026, giao thông Thủ đô chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều công trình triển khai đồng thời và những bất cập về hạ tầng, trật tự đô thị. Có thời điểm, 11 dự án trọng điểm bố trí rào chắn tại 62 vị trí, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông trên nhiều tuyến đường.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục điểm nghẽn ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng rà soát, xác định 51 điểm thường xuyên ùn tắc, 287 vị trí có nguy cơ ùn tắc và 128 vị trí có nguy cơ ngập úng. Trên cơ sở đánh giá thực tế, các đơn vị xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp, phân công trách nhiệm phối hợp và thời hạn xử lý đối với từng vị trí.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị thống nhất đưa khu vực tuyến Đào Tấn - Kim Mã - Núi Trúc và khu vực Km192 Quốc lộ 1A ra khỏi danh sách các điểm nghẽn. Đây là kết quả của quá trình phối hợp triển khai các giải pháp tổ chức giao thông, điều chỉnh phương án thi công và xử lý những bất cập tại hiện trường.

Khu vực tuyến Đào Tấn - Kim Mã - Núi Trúc.

Đối với khu vực Kim Mã, việc thu gọn rào chắn thi công đã góp phần mở rộng không gian lưu thông, giảm nguy cơ ùn tắc. Tại khu vực Km192 Quốc lộ 1A, các đơn vị đã phối hợp rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông, đồng thời triển khai những giải pháp hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ gây cản trở lưu thông.

Cụ thể, dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km185 - Km194 đã hoàn thành. Liên ngành tiếp tục đôn đốc UBND xã Thường Tín đẩy nhanh tiến độ dự án cầu vượt Dương Trực Nguyên. Trước đó, ngày 23/4/2026, Ban Duy tu phối hợp với UBND các xã Thường Tín, Hồng Vân, Đội CSGT đường bộ số 8 và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, thống nhất điều chỉnh tổ chức giao thông. Các đơn vị cũng đã triển khai cấm đỗ tại 6 vị trí trên đoạn Km14 - Km15 và cấm dừng, đỗ tại 4 vị trí trên đoạn Km11+450 - Km12 đường tỉnh 427.

Đối với những điểm còn ùn tắc, các đơn vị tiếp tục phân tích nguyên nhân cụ thể để có phương án xử lý phù hợp. Trong đó, các vị trí bị ảnh hưởng bởi rào chắn thi công cần được kiểm soát chặt chẽ về phạm vi, tiến độ và phương án phân luồng; các điểm quá tải lưu lượng cần được nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có và hạn chế tình trạng phương tiện dồn ứ tại các nút giao.

Liên ngành thống nhất triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng lưu thông tại các nút giao.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), công tác đánh giá phải bám sát tình hình thực tế, lấy hiệu quả lưu thông làm cơ sở, tránh hình thức và không để các bất cập kéo dài.

Từ những số liệu đánh giá cụ thể, công tác tổ chức giao thông phải được tính toán đồng bộ ngay từ khâu chuẩn bị và triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Các đơn vị cần chủ động tham mưu lãnh đạo các sở rà soát phương án tổ chức giao thông, đánh giá tác động đến mạng lưới đường bộ, lưu lượng phương tiện và khả năng kết nối giữa các tuyến; không để xảy ra tình trạng công trình triển khai nhưng phương án phân luồng, hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông chưa được chuẩn bị đầy đủ.

Đối với các tuyến đường, nút giao có mật độ phương tiện cao hoặc đang triển khai công trình, lực lượng CSGT cần thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra tiến độ thi công, việc bố trí rào chắn, hệ thống cảnh báo và báo hiệu đường bộ. Những bất cập về hạ tầng, biển báo, vạch kẻ đường, tổ chức phân luồng phải được kịp thời phát hiện, tổng hợp, kiến nghị Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Dự án ga ngầm metro số 3 trên tuyến Kim Mã.

Cũng liên quan đến công tác tổ chức giao thông trên địa bàn Thủ đô, các đơn vị địa bàn thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội kiến nghị bổ sung biển báo, sơn kẻ vạch đường và điều chỉnh phương án lưu thông tại một số tuyến như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Vôi, Ngô Quyền, Thanh Báo, Thụy Khuê, Trần Khát Chân, Đàm Quang Trung, Trung Thư, Quốc lộ 1A, Vành đai 4 và khu vực cầu Đuống.

Một số kiến nghị tập trung vào việc rà soát các nút giao đủ điều kiện để tổ chức cho phương tiện rẽ phải khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, trên cơ sở bảo đảm các điều kiện an toàn và phù hợp với quy định hiện hành. Giải pháp này nhằm nâng cao khả năng lưu thông tại các nút giao, hạn chế phương tiện dồn ứ và khai thác hiệu quả năng lực của hệ thống đường bộ.

Lực lượng Công an phân luồng điều tiết giao thông.

Các ý kiến cũng thống nhất yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng CSGT, cơ quan quản lý hạ tầng và chính quyền cấp xã trong kiểm tra, xử lý các bất cập phát sinh; thường xuyên cập nhật tình hình, đánh giá hiệu quả sau điều chỉnh và kịp thời đề xuất giải pháp bổ sung đối với những vị trí chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Việc rà soát tiến độ giải quyết các điểm nghẽn ùn tắc giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm rõ ràng và giải pháp đồng bộ giữa các đơn vị. Phòng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ những tồn tại, chủ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm, góp phần bảo đảm giao thông Thủ đô an toàn, thông suốt.