Hà Nội xử lý 430 vụ vi phạm thị trường, phạt hơn 5 tỷ đồng

Hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ lớn

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, từ ngày 16/8 đến 15/9/2026, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành 426 cuộc kiểm tra, gồm 14 cuộc theo kế hoạch và 412 cuộc kiểm tra đột xuất.

Qua kiểm tra, 430 vụ vi phạm được xử lý. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,09 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng hóa bị tịch thu trị giá hơn 465,9 triệu đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có giá trị hơn 2,35 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vi phạm về sở hữu trí tuệ tiếp tục chiếm tỷ lệ cao. Có 194 hành vi bị xử lý, với tổng tiền phạt hơn 2,24 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gần 1,39 tỷ đồng.

Đứng tiếp theo là nhóm hàng nhập lậu với 112 hành vi, tiền phạt gần 699,8 triệu đồng và trị giá hàng hóa vi phạm hơn 977 triệu đồng.

Đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, cơ quan chức năng xử lý 44 hành vi, phạt hơn 300 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 415,8 triệu đồng.

Ngoài ra, có 34 hành vi vi phạm về giá, 25 hành vi trong lĩnh vực thương mại điện tử, 15 hành vi về an toàn thực phẩm và 77 hành vi thuộc các nhóm vi phạm khác bị xử lý.

Thời điểm trước Tết Trung thu, công tác kiểm tra tập trung vào các nhóm hàng có sức mua tăng như bánh Trung thu, thực phẩm, bánh kẹo, nguyên liệu thực phẩm và đồ chơi trẻ em.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh: QLTT Hà Nội.

Ngày 25/8, Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã Thư Lâm, phát hiện 871 sản phẩm đồ chơi trẻ em trị giá hơn 24,3 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng không có nhãn hàng hóa, không có hồ sơ chứng minh việc công bố, chứng nhận hợp quy và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Cơ sở này bị xử phạt 16 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi vi phạm.

Đến ngày 27/8, riêng Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra 8 vụ. Tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 102,6 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em và 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu.

Hàng nghìn bánh Trung thu, thực phẩm bị xử lý

An toàn thực phẩm là một trong những nội dung được chú trọng kiểm tra trong thời gian trước Tết Trung thu, khi nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo và thực phẩm tăng cao.

Toàn thành phố ghi nhận 15 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử lý, tổng số tiền phạt 162,5 triệu đồng.

Nếu tính cả các vụ việc liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, có 74 vụ được xử lý, số tiền phạt hơn 541,6 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 412,7 triệu đồng.

Số hàng hóa liên quan đến các vụ việc này lên tới khoảng 13.266 sản phẩm, cùng hơn 635 kg thịt, thủy sản, 115 lít rượu và 160 chai.

Trong đó có 8.295 bánh Trung thu, bánh nướng, bánh dẻo; 2.385 sản phẩm bánh Trung thu, bánh bông lan, bánh kẹo; 720 bánh mochi và 675 sản phẩm thực phẩm ăn liền.

Ngoài các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, cơ quan chức năng còn phát hiện và xử lý các trường hợp liên quan đến dầu ô liu, đồ ăn vặt, bột kem, mì chính, yến mạch và mù tạt.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, sau Tết Trung thu, nguy cơ vi phạm có thể tập trung vào các nhóm hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm như quần áo, hàng gia dụng, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm đông lạnh và phụ tùng ô tô.

Một số khu vực được xác định cần tiếp tục chú ý gồm Ninh Hiệp, The Manor, Tam Hiệp đối với hàng thời trang; Hapulico đối với dược phẩm, mỹ phẩm; Khu công nghiệp Quang Minh đối với thực phẩm đông lạnh; Chợ Xốm đối với hàng gia dụng và khu vực Bạch Mai đối với phụ tùng ô tô.

Thương mại điện tử tiếp tục là địa bàn kiểm tra

Trong lĩnh vực thuốc lá, Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 8 vụ, phạt 93,5 triệu đồng. Số thuốc lá nhập lậu bị xử lý trị giá hơn 26 triệu đồng, tương ứng 902 bao.

Theo báo cáo, thời gian này không phát hiện vụ việc liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Ở lĩnh vực xăng dầu, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và xử lý một vụ vi phạm, với số tiền phạt 105 triệu đồng. Doanh nghiệp có hành vi kinh doanh xăng dầu không đúng nội dung giấy phép và mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối trong trường hợp bị cấm.

Hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử cũng tiếp tục được kiểm tra, kiểm soát. Qua đó, 30 vụ liên quan đến thương mại điện tử bị xử lý, với tổng số tiền phạt hơn 654,1 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 158,75 triệu đồng.

Lực lượng QLTT số 22 kiểm tra hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh, phát hiện nhiều sản phẩm bánh Trung thu, thực phẩm, thuốc lá có dấu hiệu vi phạm.

Trong số này, 25 vụ thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, tiền phạt 467 triệu đồng. 5 vụ còn lại liên quan đến hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, với số tiền xử phạt hơn 187,1 triệu đồng.

Hàng hóa vi phạm được ghi nhận gồm 23 đôi giày, 7.060 miếng bông, 534 phụ tùng ô tô, 81 sản phẩm quần áo nam và 45 kg thịt xay.

Những con số trên cho thấy hoạt động kiểm tra không chỉ tập trung vào các điểm kinh doanh trực tiếp mà còn hướng tới việc kiểm soát hàng hóa được chào bán, lưu thông trên môi trường trực tuyến, nơi phương thức kinh doanh và tiếp cận người tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Kiểm soát hàng hóa từ kho, điểm tập kết

Trong những tháng cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2026, tập trung vào buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng các vi phạm về chất lượng và điều kiện kinh doanh.

Hoạt động kiểm tra được triển khai cả trên môi trường thương mại điện tử và internet. Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các chợ tạm, chợ cóc và những điểm kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Đối với các mặt hàng thiết yếu, diễn biến nguồn cung và giá cả tiếp tục được theo dõi, nhất là xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Trong điều kiện mưa, ngập úng kéo dài, hoạt động vận chuyển rau, củ, quả có thể bị ảnh hưởng, tác động đến nguồn cung và giá bán tại một số thời điểm. Vì vậy, việc theo dõi cung cầu, giá cả tại các chợ đầu mối và khu dân cư sẽ được thực hiện song song với kiểm tra, xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ hoặc tăng giá bất hợp lý.

Đáng chú ý, công tác kiểm soát thị trường sẽ được chú trọng từ khâu kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển đến cơ sở phân phối, thay vì chỉ tập trung tại các điểm bán lẻ.

Đây là những khâu có nguy cơ phát sinh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm.

Việc kiểm soát từ nguồn, kết hợp kiểm tra tại các địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ cao, được xác định là một trong những trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội trong thời gian tới.