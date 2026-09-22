Hà Nội: Xử lý 430 vụ vi phạm thị trường, phạt 5 tỷ trong tháng

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa báo cáo kết quả tình hình hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường tháng 9/2026 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo.

Theo báo cáo, trong tháng 9/2026, thị trường hàng hóa trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý trên diện rộng. Tuy nhiên, vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng giả, an toàn thực phẩm và các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Trong tháng 9, lực lượng QLTT Hà Nội xử lý nhiều vụ bán bán Trung thu không rõ nguồn gốc.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong tháng qua, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và sử dụng dịch vụ tăng tại một số thời điểm do diễn ra các sự kiện như Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới và chuẩn bị Tết Trung thu. Mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, mưa lớn, ngập úng cục bộ gây khó khăn cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, thị trường nhìn chung vẫn duy trì ổn định.

Trong khi đó, tình hình vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các hành vi được phát hiện chủ yếu liên quan đến hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trong kỳ báo cáo, từ ngày 16/8 đến 15/9/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 426 vụ, trong đó có 412 vụ kiểm tra đột xuất; xử lý 430 vụ vi phạm. Lực lượng đã chuyển 9 vụ cho cơ quan điều tra, phối hợp với Công an xử lý 102 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 5,09 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 465,9 triệu đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 2,35 tỷ đồng.

Các vi phạm được xử lý chủ yếu liên quan đến hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với 194 hành vi, hàng nhập lậu 112 hành vi, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ 44 hành vi và vi phạm khác trong kinh doanh 77 hành vi. Riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm phát hiện, xử lý 15 hành vi; thương mại điện tử 25 hành vi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.257 vụ, xử lý 4.201 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,47 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu đạt hơn 14,56 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,76 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thuốc lá, tháng 9 lực lượng đã kiểm tra, xử lý 8 vụ thuốc lá điếu nhập lậu, xử phạt 93,5 triệu đồng, thu giữ 902 bao thuốc lá, trị giá hơn 26 triệu đồng.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, chất lượng, an toàn thực phẩm và việc niêm yết giá; đồng thời kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.