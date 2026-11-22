Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng CSGT toàn TP Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Qua đó, phát hiện, xử lý 8.824 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1.772 phương tiện, tước giấy phép lái xe 52 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.274 trường hợp. Trong đó, xử lý 1.285 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 67 trường hợp điều khiển xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp tham gia giao thông, cùng nhiều hành vi vi phạm khác.

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận tải hàng hóa.

Lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 227 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa.

Các hành vi vi phạm gồm: Chở hàng quá tải trọng, chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe, để hàng hóa rơi vãi, không che chắn hoặc che chắn không bảo đảm, hoạt động không đúng thời gian quy định và các vi phạm khác trong hoạt động vận tải.

Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ và các phương tiện cùng tham gia giao thông.

Kiểm soát hoạt động vận tải hàng hóa vật liệu xây dựng.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp khai thác hiệu quả hệ thống camera AI để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, nhất là vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng và thời gian hoạt động của phương tiện.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện nâng cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.