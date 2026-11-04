Hà Nội xử lý 222 vi phạm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại điện tử

Qua các vụ việc vi phạm cho thấy, những hành vi vi phạm về thương mại điện tử thường gặp, gồm: không thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi bán hàng; không công bố hoặc công bố không đầy đủ, không chính xác thông tin về chủ sở hữu website; không hiển thị công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng. Bên cạnh đó, là tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên môi trường mạng.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ hàng lậu lợi dụng sàn thương mại điện tử để tiêu thụ tại phường Hoàng Mai. Ảnh: H. Nam

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Kiều Đình Cảnh hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng xã hội được dự báo sẽ sôi động hơn trong các đợt khuyến mại, giảm giá cuối năm, nhất là các thời điểm ngày 11/11, 12/12 và dịp lễ, Tết.

Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng khuyến mại để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về giá. Lượng hàng hóa lưu chuyển qua các đơn vị chuyển phát nhanh, kho trung chuyển và điểm tập kết gia tăng sẽ tạo thêm khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn hàng và xử lý vi phạm càng phức tạp đối với những trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội để bán hàng, kho hàng không cố định hoặc phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và trên môi trường internet, gắn với đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chủ động nhận diện nhóm hàng, đối tượng, phương thức kinh doanh có nguy cơ vi phạm cao. Đồng thời, các Đội Quản lý thị trường tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2027.