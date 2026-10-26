Hà Nội: Xử lý 222 vi phạm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại điện tử

Theo báo cáo kết quả tình hình hoạt động tháng 10 năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, lũy kế 10 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 222 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước, phạt hành chính đạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Riêng từ đầu tháng 10 đến nay, Chi cục đã kiểm tra, xử lý 15 vụ liên quan đến thương mại điện tử, phạt hành chính 497,6 triệu đồng. Trong đó, có một vụ liên quan đến thương mại điện tử bị xử phạt 285,1 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm 147,18 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 19 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton và 11 chiếc túi, ví nhập lậu.

Qua theo dõi hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều vụ kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử.

Qua các vụ việc vi phạm cho thấy, các hành vi vi phạm về thương mại điện tử thường gặp gồm: không thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi bán hàng; không công bố hoặc công bố không đầy đủ, không chính xác thông tin về chủ sở hữu website; không hiển thị công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng. Bên cạnh đó là tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên môi trường mạng.

Theo ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng xã hội được dự báo sẽ sôi động hơn trong các đợt khuyến mại, giảm giá cuối năm, nhất là ngày 11/11, 12/12 và dịp lễ, Tết. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng khuyến mại để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về giá.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.

Ông Kiều Đình Cảnh cho biết, lượng hàng hóa lưu chuyển qua các đơn vị chuyển phát nhanh, kho trung chuyển và điểm tập kết gia tăng sẽ tạo thêm khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn hàng và xử lý vi phạm càng phức tạp đối với những trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội để bán hàng, kho hàng không cố định hoặc phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm.

Trước tình hình đó, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và trên môi trường internet, gắn với đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Lực lượng sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động nhận diện nhóm hàng, đối tượng và phương thức kinh doanh có nguy cơ vi phạm cao để xác định trọng tâm kiểm tra trong những tháng cuối năm. Đồng thời, các đội Quản lý thị trường tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2027, bảo đảm tiến độ, chất lượng, gắn với kết quả cụ thể.