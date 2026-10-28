Hà Nội xử lý 222 hành vi vi phạm thương mại điện tử

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều vụ kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử.

Theo báo cáo kết quả hoạt động tháng 10/2026 của Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, trong 10 tháng, lực lượng chức năng đã xử lý 222 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử; số tiền thu nộp ngân sách, phạt hành chính đạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Riêng kỳ báo cáo tháng 10, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý 15 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, với tổng số tiền phạt hành chính 497,6 triệu đồng. Trong đó, một vụ bị xử phạt 285,1 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm 147,18 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm phổ biến gồm không thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi hoạt động; không công bố hoặc công bố không đầy đủ, không chính xác thông tin về chủ sở hữu website; không công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn diễn ra trên môi trường mạng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng xã hội được dự báo sôi động hơn trong các đợt khuyến mại, giảm giá cuối năm, đặc biệt vào ngày 11/11, 12/12 và dịp lễ, Tết. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng khuyến mại để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về giá.

Lượng hàng hóa lưu chuyển qua các đơn vị chuyển phát nhanh, kho trung chuyển và điểm tập kết gia tăng cũng gây thêm khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn hàng và xử lý vi phạm càng phức tạp khi người bán sử dụng tài khoản mạng xã hội, không có kho hàng cố định hoặc phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm.

Trước tình hình này, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong thương mại điện tử và kinh doanh trên môi trường mạng, gắn với đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, các đơn vị chủ động nhận diện nhóm hàng, đối tượng và phương thức kinh doanh có nguy cơ vi phạm cao để xác định trọng tâm kiểm tra; tập trung thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2027.