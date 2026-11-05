Hà Nội xử lý 2.892 vụ vi phạm trong tháng 10

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội, trong tháng 10/2026, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo đã kiểm tra, bắt giữ 3.065 vụ, xử lý 2.892 vụ vi phạm. Trong đó, có 237 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu; 313 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 2.342 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và vi phạm khác.

Các lực lượng đã khởi tố 18 vụ với 65 bị can. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 643,043 tỷ đồng, gồm 179,919 tỷ đồng tiền phạt hành chính và 463,124 tỷ đồng tiền truy thu thuế.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 534 vụ, xử lý 475 vụ, trong đó chuyển cơ quan điều tra 12 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, tiền lãi đã nộp là 6,357 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả đạt 3,403 tỷ đồng.

Công an thành phố kiểm tra, xử lý 225 vụ, trong đó khởi tố 18 vụ với 65 bị can; xử phạt hành chính 1,536 tỷ đồng. Chi cục Hải quan khu vực I kiểm tra, xử lý 121 vụ, phạt hành chính 13,6 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 378,115 tỷ đồng.

Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý 2.050 vụ, phạt hành chính 157,584 tỷ đồng, truy thu thuế 463,124 tỷ đồng. Sở Y tế kiểm tra 80 vụ, xử lý 19 vụ, phạt 800 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra 55 vụ, xử lý 2 vụ, phạt 42 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo 389 thành phố đánh giá, thị trường tháng 10 cơ bản ổn định, hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là đối với thời trang, thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 13, Hà Nội phát hiện 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas; Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện 2.893 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Đội Quản lý thị trường số 17, Hà Nội kiểm tra nhiều địa điểm sản xuất tại xã An Khánh, phát hiện hơn 3.000 thùng bánh, kẹo, đồ uống các loại trong vụ việc có dấu hiệu hình sự về sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội, trong tháng 11, các lực lượng chức năng trong sẽ chủ động dự báo, nắm bắt tình hình theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; tập trung kiểm tra địa bàn trọng điểm, điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa. Các nhóm hàng được chú trọng gồm hàng tiêu dùng thiết yếu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng; các lĩnh vực thương mại điện tử, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, thành phố đồng thời triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành những tháng cuối năm; tăng cường tuyên truyền về tác hại của hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, vận động người dân và doanh nghiệp cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm.