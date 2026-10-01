Hà Nội xử lý 173 vụ vi phạm trong dịp Tết Trung thu 2026

Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện lưu thông, trong đó tập trung vào các nhóm hàng bánh Trung thu, bánh kẹo, nguyên liệu sản xuất bánh và đồ chơi trẻ em.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức Tết Trung thu, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng cường kiểm soát thị trường, đơn vị đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra đơn vị bán nhân bánh Trung thu không có hóa đơn chứng từ.

Từ ngày 10/8 đến ngày 28/9, các Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục đã kiểm tra và xử lý 173 vụ việc vi phạm; xử phạt hành chính số tiền 1 tỷ 271 triệu đồng; xử lý hàng hóa vi phạm trị giá 1 tỷ 090 triệu đồng.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng đã xử lý 111 vụ việc vi phạm, thu giữ 55.925 sản phẩm thực phẩm là tang vật vi phạm, trị giá khoảng 455,8 triệu đồng. Số hàng hóa vi phạm gồm 18.629 chiếc bánh Trung thu các loại, 37.296 sản phẩm bánh, kẹo nhập lậu cùng hơn 472 kg nguyên liệu làm bánh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cũng tập trung vào mặt hàng đồ chơi trẻ em phục vụ dịp Trung thu. Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 61 vụ việc vi phạm, thu giữ 21.561 sản phẩm đồ chơi trị giá 621,8 triệu đồng. Các sản phẩm chủ yếu là đồ chơi nhựa, bộ xếp hình, mô hình ô tô, thú nhồi bông, búp bê nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu hoặc không rõ nguồn gốc.

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thị trường Trung thu năm 2026 cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là bánh Trung thu, được bảo đảm; không phát sinh vụ việc vi phạm hoặc sự cố nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý. Một số sản phẩm bánh Trung thu handmade, bánh gia công tự phát được rao bán qua các hội nhóm trực tuyến, tài khoản cá nhân, kết hợp dịch vụ giao hàng nhanh, gây khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc và kiểm tra điều kiện sản xuất.

Cùng với đó, sự phát triển của các sản phẩm bánh tự làm kéo theo hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ gia, nhân bánh chế biến sẵn. Một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ quy định về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, điều kiện bảo quản và hồ sơ chứng minh chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng các phương thức kinh doanh mới trên nền tảng số, nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc hàng hóa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh.