Hà Nội xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện vào cuối năm 2027

Ngày 29/10, tại phường Chũ, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 6 năm 2026. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ.