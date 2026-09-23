Hà Nội xử lý 1.181 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Kiều Đình Cảnh cho biết: Quý III-2026 trùng với cao điểm mùa hè, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, thiết bị điện tử và sản phẩm phục vụ du lịch, vui chơi, giải trí tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Từ giữa tháng 8-2026, cùng với nhu cầu phục vụ năm học mới và Tết Trung thu, vi phạm tập trung nhiều hơn vào bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất và đồ chơi trẻ em. Các hành vi phổ biến là không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc hàng hóa; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, chất lượng, an toàn thực phẩm, chứng nhận và công bố hợp quy. Đồng thời, tận dụng các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream để quảng cáo, tiếp cận người mua và tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Trong quá trình ngăn chặn hàng lậu, hàng giả trên môi trường thương mại điện tử, lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn khi phương thức kinh doanh trực tuyến ngày càng vượt ra ngoài phạm vi địa bàn truyền thống. Một số đối tượng sử dụng mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới, hàng hóa được lưu giữ tại kho ở nước ngoài và vận chuyển trực tiếp đến người tiêu dùng trong nước.

Lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra nguồn gốc hàng hóa tại phường Long Biên. Ảnh: Hoài Nam

Nhằm ngăn chặn hàng lậu hàng giả, trong những tháng cuối năm 2026, lực lượng QLTT Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Triển khai kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 12-8-2026 về việc triển khai các giải pháp đảm bảo hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường trong đó tập trung theo dõi gồm thực phẩm, thực phẩm đông lạnh, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ gia dụng, thiết bị điện tử, phụ tùng ô tô và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Các đội QLTT đẩy mạnh theo dõi địa bàn có hoạt động kinh doanh, kho chứa và phân phối hàng hóa lớn như: Ninh Hiệp, Đồng Xuân, Long Biên, Lĩnh Nam, Hapulico, Khu công nghiệp Quang Minh, chợ Xốm... Ngoài ra, tăng cường theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu và xăng dầu để kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ găm hàng, vi phạm về giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để trục lợi.