Thể thao

Hà Nội xếp nhất môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tối 14/11, các trận chung kết môn Kickboxing trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã diễn ra. Với phong độ thi đấu ấn tượng, các võ sĩ Hà Nội đã xuất sắc giành tổng cộng 11 huy chương, gồm 6 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng, qua đó bảo vệ thành công vị trí Nhất toàn đoàn môn Kickboxing.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Nguyễn Trí Tân

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-xep-nhat-mon-kickboxing-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2026-246261115131313999.htm