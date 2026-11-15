Hà Nội xếp nhất môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

HNN - Sau một mùa giải thi đấu ở hạng Nhì, CLB Bóng đá Huế đã trở lại Giải hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng. Sở hữu lực lượng cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, có sự gắn kết và nền tảng chuyên môn nhất định, đội bóng Cố đô được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn.