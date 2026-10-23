Hà Nội xếp hạng thêm 43 di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh

Đình Ngự triều Di quy trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Cổ Loa, Hà Nội. (Ảnh GIANG NAM)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Quyết định số 5832/QĐ-UBND ngày 17/10/2026 về việc xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Danh sách các di tích được xếp hạng bao gồm nhiều công trình đình, chùa, đền, miếu và quán có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật thuộc các xã: Hát Môn, Suối Hai, Phúc Sơn, Hòa Xá, Dân Hòa, Đa Phúc, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã và Nội Bài.

Khu vực bảo vệ các di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng.

Sau khi di tích được xếp hạng, Ủy ban nhân dân các xã: Hát Môn, Suối Hai, Phúc Sơn, Hòa Xá, Dân Hòa, Đa Phúc, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới, triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Ủy ban nhân dân các xã nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của UBND Thành phố.

Danh sách các di tích được xếp hạng tại Quyết định số 5832/QĐ-UBND ngày 17/10/2026:

1. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Báu (Linh Bảo tự), xã Hát Môn, thành phố Hà Nội.

2. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Cả (Sùng Nghiêm tự), xã Hát Môn, thành phố Hà Nội.

3. Di tích Lịch sử-nghệ thuật Chùa Đại Điền (Phúc Điền tự), xã Hát Môn, thành phố Hà Nội.

4. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Tế Giáp, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội.

5. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Trung Bảo Lộc, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội.

6. Di tích Lịch sử-văn hóa Quán Thuấn Nhuế Nội, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội.

7. Di tích Lịch sử-văn hóa Đền Nam Cung, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội.

8. Di tích Lịch sử-văn hóa Quán Trung (đền Vĩnh Lạc), xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội.

9. Di tích Lịch sử-văn hóa Đền Phù Lưu Hạ, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.

10. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Soi (An Khánh tự), xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.

11. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Phương Nhị (Hương Lam tự), xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

12. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Cốc Lương, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

13. Di tích Kiến trúc-nghệ thuật Đình Kim Trung, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

14. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Yên Tàng, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

15. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Cẩm Hà, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

16. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Lai Cách, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

17. Di tích Lịch sử-nghệ thuật Đình Kim Hạ, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

18. Di tích Lịch sử-nghệ thuật Chùa Yên Tàng, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

19. Di tích Kiến trúc-nghệ thuật Chùa Phú Tàng (Phổ Quang tự), xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

20. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Cốc Lương (Cốc Lương tự), xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

21. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Đồng Khánh, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

22. Di tích Lịch sử-nghệ thuật Chùa Anh Vũ, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

23. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Hiệu Chân, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

24. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Lai Cách (Lai Cách tự), xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

25. Di tích Lịch sử - văn hóa Chùa thôn Đức Hòa (Linh Cấp tự), xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

26. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình thôn Đức Hòa, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

27. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Đại Tảo, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

28. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Xuân Tảo, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

29. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Ngô Đạo, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

30. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Nhân Trai (Phúc Long tự), xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

31. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Trạch Bái (Ngoài), xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

32. Di tích Lịch sử-văn hóa Đền Hạ Mã, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

33. Di tích Lịch sử-kiến trúc Đình Xuân Kỳ (đình Cả), xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

34. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Đông Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

35. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Ninh Cầm, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội.

36. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Vụ Bản, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội.

37. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Thắng Trí (Thanh Vân tự), xã Kim Anh, thành phố Hà Nội.

38. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Đình Thông, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội.

39. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Đõ, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội.

40. Di tích Lịch sử-văn hóa Chùa Tân An, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

41. Di tích Lịch sử-văn hóa Đình Bái Thượng, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

42. Di tích Lịch sử-văn hóa Miếu Yên Ninh, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

43. Di tích Lịch sử-nghệ thuật Chùa Thạch Lỗi (Thiên Lộc tự), xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.