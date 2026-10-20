Hà Nội xếp hạng thêm 43 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

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Theo Quyết định số 5832/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố. Các di tích được xếp hạng nằm tại 11 xã, gồm: Hát Môn, Suối Hai, Phúc Sơn, Hòa Xá, Dân Hòa, Đa Phúc, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã và Nội Bài.

Danh sách xếp hạng có nhiều công trình tín ngưỡng gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư, tiêu biểu như chùa Báu (Linh Bảo tự), chùa Cả (Sùng Nghiêm tự), chùa Đại Điền (Phúc Điền tự), đình Tế Giáp, đình Trung Bảo Lộc và quán Thuấn Nhuế Nội tại xã Hát Môn; đền Nam Cung tại xã Suối Hai; quán Trung (đền Vĩnh Lạc) tại xã Phúc Sơn.

Tại xã Hòa Xá, các di tích được xếp hạng có đền Phù Lưu Hạ và chùa Soi (An Khánh tự). Trong khi đó, xã Đa Phúc có các công trình như đình Cốc Lương, đình Kim Trung, đình Yên Tàng, chùa Phú Tàng (Phổ Quang tự), chùa Cốc Lương (Cốc Lương tự) và đình Đại Tảo.

Ở các xã Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã và Nội Bài, nhiều di tích cũng được đưa vào danh sách xếp hạng, gồm đền Hạ Mã, đình Xuân Kỳ (đình Cả), đình Đông Bài, đình Ninh Cầm, chùa Vụ Bản, chùa Thắng Trí (Thanh Vân tự), chùa Đình Thông, đình Đõ, chùa Tân An, đình Bái Thượng, miếu Yên Ninh và chùa Thạch Lỗi (Thiên Lộc tự).

Theo quyết định, phạm vi bảo vệ các di tích được xác định căn cứ biên bản và bản đồ khoanh vùng trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng. Thành phố nghiêm cấm các hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích và các khu vực bảo vệ đã được khoanh vùng.

Trường hợp đặc biệt có nhu cầu sử dụng đất hoặc xây dựng tại di tích, tổ chức, cá nhân phải được UBND TP Hà Nội cho phép theo quy định.

Việc xếp hạng là cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ các di tích, góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô.