Xén hè, mở rộng mặt đường tại 7 tuyến phố

Trước áp lực gia tăng phương tiện và tình trạng ùn tắc tại nhiều tuyến đường, nút giao, Hà Nội đang đẩy mạnh cải tạo hạ tầng hiện hữu, trong đó có giải pháp xén vỉa hè, điều chỉnh dải phân cách để mở rộng mặt đường.

Thực tế, trong năm 2025, thành phố đã triển khai cải thiện hạ tầng, điều chỉnh tổ chức giao thông tại 12 nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc. Nhiều vị trí như Đình Thôn - Phạm Hùng, Vũ Quỳnh - Mễ Trì, ngõ 171 Nguyễn Xiển, ngõ Hòa Bình 7 - Minh Khai, Chu Huy Mân - Nguyễn Lam, Cổ Linh - Thạch Bàn... được cải tạo bằng cách xén hè, mở rộng mặt đường, điều chỉnh dải phân cách, đảo giao thông và tổ chức lại làn xe.

Những điều chỉnh này bước đầu giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài tại một số nút giao.

Hà Nội xén hè, mở rộng mặt đường trên 7 tuyến phố nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm áp lực giao thông. Ảnh: Minh Hoạ.

Từ kết quả bước đầu, Hà Nội tiếp tục triển khai dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách tại một số tuyến đường với tổng mức đầu tư gần 225 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025-2027, tập trung tại 7 tuyến phố gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khuất Duy Tiến, Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám.

Đây đều là những trục giao thông có mật độ phương tiện lớn, kết nối khu vực trung tâm với phía Tây Hà Nội. Vào giờ cao điểm, nhiều đoạn thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ tại các nút giao và điểm quay đầu.

Đáng chú ý, tại đường Khuất Duy Tiến, mặt đường hai bên dải phân cách giữa, khu vực dưới gầm cầu cạn Vành đai 3 sẽ được mở rộng từ 4,3-7m. Chiều dài mở rộng mỗi bên tuyến khoảng 1.460m.

Trên đường Tố Hữu, phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 3.150m, từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao đường Vạn Phúc. Mặt đường hai bên được mở rộng từ 1-3,5m, đồng thời điều chỉnh, mở rộng các lối rẽ tại nút giao.

Tại đường Lê Văn Lương, dự án mở rộng mặt đường hai bên trên đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao Hoàng Minh Giám, chiều dài khoảng 1.300m. Chiều rộng xén hè từ 1-3m. Dải phân cách giữa tại đầu cầu vượt Láng Hạ cũng được điều chỉnh trên chiều dài khoảng 54m.

Đối với đường Láng Hạ, tổng chiều dài xén hè khoảng 1.050m, chia thành hai đoạn. Mặt đường bên phải tuyến được mở rộng trung bình từ 3,5-4,5m.

Trên đường Giảng Võ, các hạng mục cải tạo tập trung tại hai nút giao Giảng Võ - Cát Linh và Giảng Võ - Núi Trúc, với tổng chiều dài xén hè khoảng 338m. Các nhánh rẽ phải được vuốt, mở rộng để tăng khả năng thoát phương tiện.

Hai tuyến Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám cũng được đưa vào kế hoạch cải tạo. Trong đó, đường Hoàng Đạo Thúy được mở rộng hai bên trên đoạn dài khoảng 1.053m, chiều rộng trung bình 3,5m. Đường Hoàng Minh Giám có phạm vi cải tạo khoảng 346m, mặt đường được mở rộng từ 1-4m tùy vị trí.

Không chỉ mở rộng mặt đường, dự án còn điều chỉnh đồng bộ hệ thống cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Cây xanh nằm trong phạm vi thi công được đánh chuyển về vườn ươm, sau đó trồng lại tại phần vỉa hè xây mới.

Thành phố cũng dự kiến trồng bổ sung các loại cây bóng mát như giáng hương, bằng lăng, bàng lá nhỏ, sao đen. Các hạng mục chiếu sáng, thoát nước, cấp nước, trụ cứu hỏa, nhà chờ xe buýt và công trình kỹ thuật ngầm, nổi được điều chỉnh phù hợp với quy mô mặt đường sau cải tạo.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, các nhà thầu dự kiến thi công theo phương án cuốn chiếu, chia thành từng phân đoạn dài 200-300m. Công việc chủ yếu được thực hiện từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Sau khi hoàn thành từng đoạn, đơn vị thi công mới chuyển sang khu vực tiếp theo.

Xén hè chỉ giảm ùn tắc trong ngắn hạn

Việc xén hè, mở rộng mặt đường có thể giúp tăng năng lực lưu thông, giải quyết một số điểm nghẽn giao thông trước mắt. Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng phương tiện cá nhân tiếp tục gia tăng, giải pháp này khó có thể duy trì hiệu quả lâu dài nếu không đi kèm những thay đổi căn bản trong tổ chức giao thông.

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, Tiến sĩ Phan Lê Bình, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho rằng, việc xén bớt vỉa hè để chuyển thành lòng đường giúp tăng khả năng lưu thông cho các tuyến phố, từ đó có thể nhìn thấy hiệu quả giảm ùn tắc ngay trong thời gian trước mắt.

Tuy nhiên, chuyên gia nhận định đây không phải giải pháp bền vững khi lưu lượng giao thông tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng nhanh. Đặc biệt, xu hướng chuyển đổi từ xe máy sang ô tô cũng khiến nhu cầu sử dụng mặt đường ngày càng lớn.

Tuyến đường Tố Hữu thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

"Nhu cầu giao thông trên các tuyến đường tăng đều ở mức khoảng 10% mỗi năm. Vì vậy, dù chúng ta xén hè làm thành lòng đường, mở rộng được một số tuyến phố, nhưng nếu chỉ đơn giản là để phục vụ ô tô, xe máy tiếp tục chạy thì tôi nghĩ chỉ trong vòng một năm đến một năm rưỡi là sẽ lại lấp đầy và ùn tắc như trước", ông Bình nhận định.

Theo chuyên gia, vấn đề không chỉ nằm ở diện tích mặt đường rộng hay hẹp mà còn ở cách phân bổ không gian cho từng loại phương tiện. Tại nhiều trục đường lớn, ô tô thường chiếm gần như toàn bộ các làn lưu thông, khiến xe máy không còn nhiều không gian di chuyển.

Do đó, thay vì chỉ mở rộng mặt đường để phục vụ chung các phương tiện, Hà Nội cần tính toán phương án khai thác phần diện tích mới theo hướng ưu tiên giao thông công cộng.

Ông Bình cho rằng, phương án lý tưởng nhất là dành những làn đường mới mở rộng cho xe buýt, giúp phương tiện này di chuyển thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi dòng xe cá nhân. Trường hợp chưa thể tổ chức làn đường dành riêng cho xe buýt, thành phố nên nghiên cứu phương án ưu tiên xe máy lưu thông ở làn ngoài cùng bên phải, hạn chế ô tô sử dụng làn này, ngoại trừ trường hợp đi một đoạn ngắn để rẽ phải.

Về lâu dài, chuyên gia cho rằng, điểm còn thiếu lớn trong bức tranh giao thông đô thị Hà Nội là mạng lưới đường sắt đô thị. Việc xây dựng thêm các tuyến đường sắt đô thị cần được xác định là ưu tiên lớn của thành phố.

Có thể thấy, xén hè, mở rộng mặt đường là cách tận dụng hạ tầng hiện hữu trong bối cảnh nhiều dự án giao thông quy mô lớn cần thời gian dài để triển khai. Giải pháp này có thể tạo thêm không gian lưu thông và giảm ùn tắc tại một số điểm nghẽn. Tuy nhiên, nếu không thay đổi phương thức đi lại và tổ chức giao thông theo hướng ưu tiên vận tải công cộng, những mét đường được mở rộng khó tránh khỏi nguy cơ nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải.