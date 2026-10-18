Hà Nội xén vỉa hè, đánh chuyển cây xanh xây hầm chui nghìn tỷ Dương Đình Nghệ - Mễ Trì

VIDEO: Cây xanh bị chặt cành, vỉa hè bị xén ở nút giao Hà Nội sắp làm hầm chui gần 1.000 tỷ đồng.

Những ngày gần đây, nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì, khu vực phía Tây Hà Nội, xuất hiện nhiều thay đổi. Hàng cây xanh đang được bứng gốc, cắt cành và vỉa hè bị xén để phục vụ dự án thi công hầm chui.

Dự án hầm chui Mễ Trì – Dương Đình Nghệ – Vành đai 3 được phê duyệt ngày 7/1/2026, với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Công trình có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 655 m, được thiết kế theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ.

Theo thiết kế, hầm kín dài 120 m, hầm hở dài 200 m; phần còn lại gồm tường chắn và gờ chắn bánh. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực.

Nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì nằm trong khu vực có nhiều tuyến đường kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp lân cận.

Việc xây dựng hầm chui được kỳ vọng giúp giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực.

Trong thời gian triển khai dự án, nhà thầu cần bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng người đi đường.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại nút giao và tăng khả năng kết nối trên trục Mễ Trì – Dương Đình Nghệ.

Cận cảnh nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì nhìn từ trên cao.