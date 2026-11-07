Hà Nội: Xén hè, mở rộng mặt đường 7 tuyến phố để giảm ùn tắc giao thông

Theo phương án được phê duyệt, dự án tập trung cải tạo hạ tầng, mở rộng mặt đường và điều chỉnh tổ chức giao thông tại các tuyến thuộc trục Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu. Đây là trục giao thông hướng tâm, có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Việc cải tạo, mở rộng mặt đường trên 7 tuyến phố được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác hạ tầng giao thông. Ảnh: Quang Thái

Cụ thể, trên đường Hoàng Đạo Thúy, dự án thực hiện xén hè, mở rộng mặt đường hai bên tuyến, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao phố Nhân Hòa, chiều dài khoảng 1.053m, với chiều rộng mở rộng trung bình 3,5m.

Tại đường Hoàng Minh Giám, phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 346m, từ trước cổng tòa nhà N2B, Khu đô thị Trung Hòa đến nút giao phố Hoàng Ngân. Mặt đường được mở rộng bên trái trung bình 3,5m, bên phải từ 1-4m.

Đối với đường Khuất Duy Tiến, dự án điều chỉnh kích thước, mở rộng mặt đường xe chạy và bổ sung làn xe hai bên dải phân cách giữa, dưới gầm cầu cạn đường Vành đai 3. Chiều rộng mở rộng từ 4,3-7m, chiều dài mỗi bên tuyến khoảng 1.460m.

Trên đường Giảng Võ, tổng chiều dài xén hè khoảng 338m, tập trung tại hai nút giao Giảng Võ - Cát Linh và Giảng Võ - Núi Trúc. Trong đó, tại nút giao Giảng Võ - Cát Linh, hai nhánh rẽ phải được vuốt, mở rộng với chiều rộng từ 1-3m và 1-5,5m. Tại nút giao Giảng Võ - Núi Trúc, mặt đường được mở rộng với chiều rộng trung bình 3,5m trên chiều dài khoảng 151m.

Trên đường Láng Hạ, tổng chiều dài xén hè khoảng 1.050m, chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất từ ngõ 2 Láng Hạ đến hết phạm vi công viên Indira Gandhi, giáp tòa nhà Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, dài khoảng 720m. Đoạn thứ hai từ nút giao phố Hoàng Ngọc Phách đến nút giao phố Vũ Ngọc Phan, dài khoảng 330m. Cả hai đoạn đều thực hiện xén hè, mở rộng mặt đường bên phải tuyến, chiều rộng trung bình từ 3,5-4,5m.

Đối với đường Lê Văn Lương, dự án mở rộng mặt đường hai bên tuyến, đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao Hoàng Minh Giám, chiều dài khoảng 1.300m. Chiều rộng xén hè từ 1-3m. Đồng thời, dải phân cách giữa tại đầu cầu vượt Láng Hạ được điều chỉnh trên chiều dài khoảng 54m.

Trên đường Tố Hữu, phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 3.150m, từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao đường Vạn Phúc. Mặt đường hai bên tuyến được mở rộng với chiều rộng từ 1-3,5m. Các vị trí nút giao cũng được điều chỉnh, mở rộng các lối rẽ nhằm tăng khả năng thông hành.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, việc xén hè, mở rộng làn đường xe chạy được kỳ vọng góp phần giải quyết các điểm ùn nghẽn, nâng cao năng lực thông hành trên toàn tuyến, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh việc mở rộng mặt đường, dự án còn triển khai di chuyển, sắp xếp lại hệ thống cây xanh và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường.

Phương án xử lý cây xanh đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 13833/VP-ĐT ngày 10-7-2026. Theo đó, cây xanh trên các tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ, Hoàng Minh Giám và Hoàng Đạo Thúy được đánh chuyển về vườn ươm, sau đó trồng lại tại phạm vi vỉa hè xây mới.

Đối với những cây không phù hợp với định hướng chủng loại cây xanh theo quy hoạch của thành phố, phương án là di chuyển để trồng cố định tại địa bàn xã Kiều Phú. Đồng thời, dự án trồng bổ sung các loại cây bóng mát như giáng hương, bằng lăng, bàng lá nhỏ, sao đen, nhằm từng bước đồng bộ hệ thống cây xanh đô thị.

Cùng với đó, các hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cấp nước, trụ cứu hỏa, nhà chờ xe buýt và các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi được di chuyển, hoàn thiện phù hợp với quy mô mặt đường sau cải tạo. Hệ thống tổ chức giao thông cũng được hoàn thiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Ban Duy tu đang phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng và đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công.

Theo phương án dự kiến, công tác thi công cơ bản được triển khai trên phần vỉa hè hiện trạng. Khu vực thi công được rào chắn bằng hàng rào tôn, hạn chế tối đa việc chiếm dụng lòng đường. Các hạng mục di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và xén hè mở rộng mặt đường được tổ chức theo từng phân đoạn dài từ 200-300m. Nhà thầu thi công theo phương án cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm từng đoạn mới chuyển sang đoạn tiếp theo.

Thời gian thi công chủ yếu vào ban đêm, từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, đơn vị thi công sẽ sử dụng cọc tiêu và dây phản quang để tạm thời rào chắn một làn đường sát vỉa hè, phục vụ triển khai các hạng mục. Riêng những vị trí được rào chắn cứng bằng hàng rào tôn sẽ tổ chức thi công liên tục 24/24h nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Hệ thống biển báo, rào chắn và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công phải tuân thủ TCVN 14661:2026 về thi công trên đường đang khai thác, tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ; đồng thời đáp ứng QCVN 41:2024/BGTVT.