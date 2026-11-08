Hà Nội xén hè mở đường, người đi bộ cần được giữ

Ở nút giao trước ga Cát Linh, phương án cải tạo sẽ mở rộng nhánh rẽ từ Giảng Võ sang Hào Nam. Đây là một trong những vị trí thuộc dự án tổ chức lại giao thông trên bảy tuyến đường vừa hoàn tất bước chuẩn bị đầu tư, theo thông tin ngày 7.11.

Một nút giao trước cửa ga cho thấy khá rõ bài toán phải giải: xe cần thoát nhanh, người xuống tàu cũng cần đường để bước tiếp. Hai nhu cầu cùng có mặt trên một khoảng không gian hữu hạn.

Vỉa hè tại nhiều tuyến phố thương mại, phố cũ thường bị thu hẹp bởi hàng quán, phương tiện và các vật cản, khiến không gian dành cho người đi bộ ngày càng chật chội. Ảnh: Tuấn Đông

Thêm diện tích cho xe tại những đoạn thường ùn ứ

Bảy tuyến nằm trong phạm vi cải tạo gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và Khuất Duy Tiến. Trục Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu thường xuyên chịu áp lực lưu lượng lớn, nhất là giờ cao điểm.

Tại Lê Văn Lương, đoạn từ Nguyễn Ngọc Vũ đến Hoàng Minh Giám dài khoảng 1,3km được mở rộng hai bên. Trên Tố Hữu, phạm vi kéo dài từ đầu hầm chui Lê Văn Lương tới nút giao Vạn Phúc, hơn 3km. Riêng Khuất Duy Tiến, phương án điều chỉnh dải phân cách để mở thêm làn dưới cầu cạn Vành đai 3.

Với người hằng ngày mắc kẹt trên những trục đường này, thêm không gian thoát xe là điều đáng chờ đợi. Nhưng hiệu quả cần được nhìn ở cả hành trình: xe qua đoạn mở rộng rồi đến nút kế tiếp có thuận hơn không, người đi bộ sang đường ở đâu, việc tiếp cận điểm dừng vận tải công cộng có bị vòng vèo hơn không.

Đó là những câu hỏi của thiết kế và tổ chức giao thông, không phải sự đối lập giữa người đi xe với người đi bộ. Một người buổi sáng lái xe đến cơ quan vẫn có lúc xuống xe, dắt con qua phố, đi bộ tới cửa hàng hoặc nhà ga. Phần đường dành cho người đi bộ cũng là phần đường của chính họ.

Hè mới cần đi được, cây chuyển cần sống được

Theo phương án công bố, cây xanh được đánh chuyển về vườn ươm rồi bố trí lại trên hè mới, một số loài cây bóng mát sẽ được trồng bổ sung. Việc thi công chia thành từng đoạn khoảng 200-300m, làm xong đoạn này mới chuyển sang đoạn khác, chủ yếu vào khung giờ 22 giờ 30 đến 5 giờ sáng.

Làm vào ban đêm có thể giảm ảnh hưởng đến dòng xe ban ngày. Dẫu vậy, khi công trường tạm nghỉ vào sáng hôm sau, người dân vẫn cần lối đi liên tục, không phải bước xuống lòng đường để tránh một hố đào hay dãy vật liệu. Cách bàn giao từng phân đoạn vì thế quan trọng không kém tiến độ thi công.

Phần hè mới cũng cần được tính bằng bề rộng sử dụng thực tế, sau khi bố trí cây, cột đèn và những hạng mục kỹ thuật. Một vỉa hè đủ rộng trên bản vẽ nhưng bị chia cắt bởi chướng ngại sẽ khó phục vụ người cao tuổi, người khuyết tật hay cha mẹ đẩy xe trẻ nhỏ.

Giảm thời gian chờ của dòng xe là kết quả có thể đo được. Giữ cho người dân một lối đi an toàn cũng vậy. Một tuyến phố được cải tạo tốt phải làm được cả hai, để vài mét mặt đường mở thêm không trở thành vài bước chân buộc phải đi xuống lòng đường.