Hà Nội: Xén hè 7 tuyến phố, bổ sung làn xe để giảm ùn tắc giao thông

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang chuẩn bị triển khai dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách tại một số nút giao, tuyến đường nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Xén hè, mở rộng mặt đường trên 7 tuyến phố ở Hà Nội nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc.

Việc xén hè, mở rộng mặt đường sẽ thực hiện trên 7 tuyến gồm: Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám, Khuất Duy Tiến, Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương và Tố Hữu.

Với đường Hoàng Đạo Thúy được mở rộng trên chiều dài khoảng 1.053 m; Hoàng Minh Giám khoảng 346 m; Khuất Duy Tiến khoảng 1.460 m mỗi bên. Tại các tuyến Giảng Võ, Láng Hạ, dự án tập trung cải tạo một số đoạn và nút giao thường xuyên ùn ứ.

Trên đường Lê Văn Lương, phạm vi mở rộng dài khoảng 1.300 m, từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến Hoàng Minh Giám.

Đường Tố Hữu được mở rộng trên đoạn dài khoảng 3.150 m, từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao Vạn Phúc.

Cùng với xén hè, dự án sẽ điều chỉnh các lối rẽ tại nút giao, di chuyển và trồng lại cây xanh, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cấp nước, nhà chờ xe buýt và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, việc thi công chủ yếu diễn ra trên vỉa hè hiện trạng, chia thành từng phân đoạn dài 200-300 m, hoàn thành dứt điểm từng đoạn trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo.

Thời gian thi công chủ yếu từ 22h30 - 5h sáng hôm sau. Một số vị trí được rào chắn cứng sẽ tổ chức thi công liên tục 24/24h.

Hiện Ban Duy tu đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng, bố trí biển báo và rào chắn phục vụ thi công, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trên các tuyến đường.