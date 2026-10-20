Hà Nội xem xét sử dụng hơn 22.200 căn nhà ở xã hội để tái định cư

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo tại cuộc họp

Ngày 20-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại đây, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang theo dõi 187 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 30 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, tổng quy mô khoảng 168.892 căn hộ.

Đến nay, 106 dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, 93 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), 56 dự án được giao đất, 44 dự án được cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và 44 dự án đã khởi công.

Về phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030, nhu cầu tái định cư bằng căn hộ để phục vụ GPMB các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố dự kiến khoảng 22.957 căn. Trong đó, năm 2026 cần khoảng 6.524 căn; năm 2027 khoảng 5.415 căn; năm 2028 khoảng 3.932 căn; năm 2029 khoảng 2.657 căn và năm 2030 khoảng 4.429 căn.

Hiện, thành phố có 204 tòa nhà tái định cư với 19.379 căn hộ, nhưng toàn bộ quỹ nhà này đã được bố trí cho các dự án GPMB giai đoạn 2021-2025. Quỹ nhà chuyển tiếp có khả năng đưa vào cân đối trong giai đoạn 2026-2030 còn khoảng 708 căn hộ.

Trên cơ sở rà soát, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất sử dụng khoảng 22.249 căn hộ tại 64 dự án nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư, với nguyên tắc sử dụng tối đa 80% số căn hộ của mỗi dự án. Việc bố trí được thực hiện theo tiến độ hoàn thành dự án, ưu tiên những khu nhà gần địa bàn GPMB.

Theo phương án cân đối, nguồn nhà tái định cư và nhà ở xã hội dự kiến đáp ứng đủ nhu cầu của cả giai đoạn vào cuối năm 2029. Tuy nhiên, trong các năm 2026-2028, quỹ nhà hoàn thành chưa đủ đáp ứng nhu cầu phát sinh...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng lưu ý, tiến độ triển khai thực tế của nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm, trong khi việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là vấn đề cần được khắc phục bằng việc chủ động chuẩn bị quỹ nhà, gắn tiến độ bố trí tái định cư với tiến độ thực hiện dự án.

Đối với phát triển nhà ở, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát đồng bộ các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng chỉ đạo, cần nghiên cứu phát triển nhà ở cao tầng tại khu vực phù hợp với quy hoạch; sử dụng hiệu quả quỹ đất, từng bước giảm mật độ dân cư tại các khu vực cần chỉnh trang, cải tạo. Việc bố trí tái định cư phải được xem xét trong tổng thể quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị và quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là phải chuyển từ kế hoạch, chỉ tiêu sang nguồn cung thực tế, bảo đảm quỹ nhà tái định cư đi trước tiến độ GPMB; nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo đồng thuận và thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển Thủ đô.