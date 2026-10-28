Hà Nội xem xét nhiều quyết sách về hạ tầng, nhà ở và tháo gỡ vướng mắc đô thị

Kỳ họp chuyên đề diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Tham dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà chủ trì khai mạc kỳ họp. Các nội dung được đưa ra xem xét gắn với yêu cầu phát triển đô thị, đầu tư công, ngân sách và chăm lo đời sống người dân.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chủ trì, điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Một trong những trọng tâm là xem xét cơ chế, giải pháp xử lý tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy tại 12 dự án trên địa bàn. Đây là những vấn đề kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn lực và quyền lợi của người dân.

Phát biểu khai mạc, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, quá trình tháo gỡ phải đi cùng xử lý sai phạm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; bảo đảm ổn định tình hình và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Thành phố đặt yêu cầu không để các tồn tại tiếp tục gây lãng phí nguồn lực, tác động đến đời sống nhân dân.

Kỳ họp cũng xem xét chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố thôi giữ chức danh trong quá trình cơ cấu, kiện toàn đội ngũ; cho ý kiến về điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ, gắn với quản lý đất đai, bảo vệ rừng, môi trường và phát triển không gian phía Tây Thủ đô.

Trong lĩnh vực hạ tầng, chương trình kỳ họp có các nội dung về chủ trương đầu tư tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát; tuyến đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường 70, đoạn Hà Đông – Văn Điển – nút giao Tứ Hiệp.

HĐND thành phố đồng thời xem xét cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng của Thủ đô và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng.

Đối với thiết chế thể thao, dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4, Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, cũng được trình xem xét chủ trương đầu tư. Các nội dung này nằm trong chương trình giải quyết những nhu cầu về kết nối giao thông, nhà ở và cơ sở vật chất phục vụ phát triển thành phố.

Đáng chú ý, kỳ họp xem xét cơ chế thí điểm bố trí quỹ nhà ở xã hội để hộ gia đình, cá nhân khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua không qua bốc thăm. Chính sách hướng tới cải thiện điều kiện sống, đồng thời phục vụ giãn dân, chỉnh trang và bảo tồn không gian đô thị lịch sử.

Cùng với đó là chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đại biểu thảo luận trách nhiệm, làm rõ căn cứ pháp lý, nguồn lực và tính khả thi. Những nội dung đủ điều kiện cần được quyết định kịp thời; vấn đề còn ý kiến khác nhau phải tiếp tục làm rõ để nghị quyết sau khi thông qua có thể triển khai hiệu quả.