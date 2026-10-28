Hà Nội xem xét chính sách nhà ở cho người dân khó khăn

Sáng nay (28/10), HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ bảy, xem xét 23 nội dung quan trọng, trong đó có các cơ chế đặc thù, dự án giao thông lớn và chính sách an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng đây là một kỳ họp quan trọng có tính lịch sử vì sẽ xem xét quyết nghị thông qua những việc lớn, quan trọng của thành phố trong trước mắt cũng như lâu dài.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Ông Thắng cho biết, kỳ họp lần này xem xét nhiều nội dung lớn, từ cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư đường sắt đô thị, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân khó khăn tại khu vực phố cổ, phố cũ, đến các chính sách an sinh xã hội, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, tái thiết chỉnh trang đô thị và đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị đại biểu HĐND thành phố tập trung xem xét các chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách có khả năng tạo đột phá, giải quyết những điểm nghẽn kéo dài và mở ra động lực phát triển mới.

Theo ông, các quyết sách về đường sắt đô thị, thiết chế văn hóa, thể thao, tái thiết không gian đô thị trung tâm và xử lý tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng đều có tác động sâu rộng đến cấu trúc, diện mạo và phương thức phát triển của Thủ đô.

"Đây là những việc cần phải làm, những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ và những nguồn lực cần phải được giải phóng để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn"- ông Thắng nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Đối với chính sách giải quyết chỗ ở cho người gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện quan điểm phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân. "Phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân. Chỉnh trang tái thiết đô thị không chỉ để xây dựng những công trình hiện đại, những không gian đẹp hơn mà trước hết phải tạo ra môi trường sống tốt hơn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân"- ông Thắng nêu rõ.

Tuy nhiên, ông lưu ý cần tính toán đồng bộ nguồn cung nhà ở xã hội, bảo đảm người thuộc diện thụ hưởng có cơ hội tiếp cận nhà ở thực tế. Thành phố đặt mục tiêu phát triển 500.000 căn nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ, nhưng theo đánh giá được nêu tại kỳ họp, khả năng hoàn thành đến cuối năm 2026 còn chưa đạt 5.000 căn.

Do đó, cùng với việc xem xét chính sách hỗ trợ đối tượng khó khăn, các đại biểu cần quan tâm giải pháp tăng nguồn cung nhà ở để đáp ứng nhu cầu mua, thuê của người dân.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội tham dự kỳ họp. Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Đối với chính sách giải quyết chỗ ở cho người gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện quan điểm phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân. "Phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân. Chỉnh trang tái thiết đô thị không chỉ để xây dựng những công trình hiện đại, những không gian đẹp hơn mà trước hết phải tạo ra môi trường sống tốt hơn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân"- ông Thắng nêu rõ.

Tuy nhiên, ông lưu ý cần tính toán đồng bộ nguồn cung nhà ở xã hội, bảo đảm người thuộc diện thụ hưởng có cơ hội tiếp cận nhà ở thực tế. Thành phố đặt mục tiêu phát triển 500.000 căn nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ, nhưng theo đánh giá được nêu tại kỳ họp, khả năng hoàn thành đến cuối năm 2026 còn chưa đạt 5.000 căn.

Vì vậy, cùng với việc xem xét chính sách hỗ trợ đối tượng khó khăn, các đại biểu cần quan tâm giải pháp tăng nguồn cung nhà ở để đáp ứng nhu cầu mua, thuê của người dân.