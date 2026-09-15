Hà Nội: Xe thu gom rác, quét đường được qua cầu Thăng Long ngoài giờ cao điểm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo bổ sung một số phương tiện dịch vụ công ích được phép lưu thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2).

Sở Xây dựng Hà Nội vừa bổ sung xe dịch vụ công ích được lưu thông qua cầu Thăng Long (Ảnh minh họa).

Theo đó, ô tô thu gom, vận chuyển rác; xe quét hút bụi, rửa đường, tưới cây thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích được bổ sung vào nhóm phương tiện được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả hai chiều, ngoài các khung giờ cao điểm.

Việc bổ sung nhằm bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải, quét hút bụi, rửa đường, tưới cây được thực hiện liên tục, kịp thời, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và duy trì hạ tầng đô thị.

Đối với các phương tiện thu gom, vận chuyển rác, Sở Xây dựng yêu cầu thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố về thí điểm điều chỉnh thời gian thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Các phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định về tải trọng, tốc độ, hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông; không dừng, đỗ tại khu vực thi công.

Nội dung bổ sung được áp dụng từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 10/11/2026. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 10/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố và các đơn vị liên quan cập nhật biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng; đồng thời phổ biến đến lực lượng trực chốt để hướng dẫn các phương tiện dịch vụ công ích lưu thông an toàn.

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông được đề nghị phối hợp hướng dẫn, điều tiết để các phương tiện dịch vụ công ích nêu trên được lưu thông qua cầu Thăng Long ngoài khung giờ cao điểm. Các phương tiện này không được phép lưu thông qua cầu trong giờ cao điểm nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo hạn chế phương tiện qua cầu Thăng Long từ ngày 15/9 đến 10/11/2026 để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe.

Theo phương án, xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt) bị cấm qua cầu trong khung giờ từ 5h đến 24h hằng ngày.