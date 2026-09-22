Hà Nội: Xe buýt tông xe chở rác ở Trung Giã, một tài xế mắc kẹt trong cabin

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 cùng ngày, xe ô tô chở rác biển kiểm soát 99B-308.xx lưu thông trên tuyến đường 35 hướng từ xã Trung Giã đi xã Kim Anh.

Hiện trường vụ xe buýt va chạm xe chở rác ở Trung Giã sáng 22/9.

Khi đến gần ngã ba Nam Sơn (xã Trung Giã), xe chở rác va chạm với xe buýt Hải Vân đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến phần đầu của hai phương tiện bị hư hỏng, kính lái vỡ vụn. Sau tai nạn, tài xế xe vận chuyển rác bị mắc kẹt trên cabin và được người dân giải cứu, đưa đến cơ sở y tế.

Trước đó, một vụ va chạm khác giữa xe buýt và xe máy điện xảy ra vào sáng 21/9 trên đường Phạm Hùng (phường Cầu Giấy) làm một nữ nạn nhân bị thương.

Theo đó, khoảng 9h50 ngày 21/9, tài xế N.T.A (SN 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển xe buýt BKS 29B-192.XX lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch.

Đến gần giao lộ Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, xe buýt trên va chạm với xe máy điện BKS 29MĐ2-330.xx do D.N.Y (SN 2005, trú tại Hà Nội) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Hai phương tiện trong vụ va chạm ở ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ.

Tai nạn khiến chị Y bị xe buýt cán qua tay gây chấn thương phần mềm, dập nát mặt trong cánh tay trái. Nguyên nhân sơ bộ do chị Y điều khiển xe máy điện không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn.