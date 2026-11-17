Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng, với quy mô khoảng 598,2ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 111.137 tỷ đồng. Dự án được định hướng tạo lập quỹ nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của thành phố.

Theo Quyết định số 6180/QĐ-UBND, dự án được triển khai tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, TP Hà Nội. Trong đó, diện tích thuộc xã Tam Hưng khoảng 323,8ha, xã Bình Minh khoảng 274,4ha.

Hà Nội xây khu đô thị gần 600ha, bố trí hơn 6.700 lô đất tái định cư.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 111.137 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 16.670,55 tỷ đồng, chiếm 15%; vốn vay từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 94.466,45 tỷ đồng, tương đương 85%.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Mục tiêu trọng tâm của khu đô thị là hình thành quỹ nhà ở tái định cư hiện đại, đáp ứng kịp thời nhu cầu bố trí chỗ ở cho người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (trước đây là Khu đô thị thể thao Olympic), Dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A và các dự án trọng điểm khác của thành phố.

Về cơ cấu sản phẩm, khu đô thị dự kiến cung cấp gần 6,5 triệu m² sàn xây dựng nhà ở. Trong đó, nhà ở liên kế phục vụ tái định cư có diện tích khoảng 3,15 triệu m² sàn, chiếm 48,58% tổng diện tích sàn nhà ở, tương ứng khoảng 6.747 lô đất tái định cư.

Nhà ở chung cư thương mại có diện tích khoảng 2,014 triệu m² sàn, chiếm 31,07%; nhà ở xã hội cao tầng khoảng 1,32 triệu m² sàn, chiếm 20,35%. Đối với quỹ nhà ở xã hội, tỷ lệ dành cho thuê tối thiểu là 10%.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến khởi công ngay trong quý IV/2026, hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV/2030.

Đáng chú ý, đối với khu vực quy hoạch đất tái định cư, UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương triển khai xây dựng cơ bản và hoàn thiện việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật trong quý IV/2026, chậm nhất vào đầu quý I/2027. Đây là yêu cầu nhằm sớm chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng phục vụ công tác bố trí tái định cư cho người dân.

Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho thành phố quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung cấp đô thị, gồm đường giao thông trục chính, đường liên khu vực ngoài đơn vị ở, dải cây xanh công cộng và đất an ninh phục vụ trụ sở phòng cháy, chữa cháy.

Thành phố trực tiếp quản lý và bố trí các lô đất tái định cư theo quy định. Trong khi đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong khu tái định cư và các công trình thuộc khu chung cư thương mại, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, bệnh viện, hệ thống trường học xã hội hóa với diện tích khoảng 28,8ha.

Việc triển khai Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng được kỳ vọng góp phần chuẩn bị quỹ nhà ở, hạ tầng đồng bộ, phục vụ nhu cầu tái định cư và tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị, hạ tầng trọng điểm của Hà Nội trong thời gian tới.