Hà Nội xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Khánh Huy

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội.

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố công bố Quyết định số 6103/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 5-11-2026 về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật tại 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương công bố Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật tại 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Ảnh: Khánh Huy

Theo đề án, việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trên địa bàn 2 xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm được lựa chọn thí điểm là yêu cầu có ý nghĩa chính trị, xã hội và thực tiễn sâu sắc vừa cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong điều kiện phát triển mới của Thủ đô, vừa tạo cơ sở kiểm nghiệm, hoàn thiện mô hình quản trị cấp cơ sở hiện đại, dân chủ, kỷ cương, nhân văn, phát triển, phù hợp với yêu cầu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Các đại biểu bấm nút phát động triển khai đề án. Ảnh: Khánh Huy

Đề án được chia thành 2 giai đoạn triển khai: Giai đoạn 2026-2030 (Năm 2026: ban hành đề án triển khai thực hiện thí điểm tại 2 xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm và phát động tới 124 xã, phường trên địa bàn thành phố; năm 2027 đến năm 2030: Tổ chức triển khai đồng bộ tại 2 xã: Thư Lâm, Phúc Thịnh và nhân rộng trên địa bàn thành phố. Năm 2030 sơ kết và hoàn thành bộ tiêu chí đánh giá).

Giai đoạn 2031-2035: Tiếp tục triển khai, hoàn thiện mô hình, mở rộng đối với các địa bàn đủ điều kiện. Năm 2035 tổ chức tổng kết đề án, đánh giá toàn diện kết quả, tác động, tính khả thi và hiệu quả thực hiện, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nhân rộng mô hình.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Phúc Thịnh tham luận tại hội nghị. Ảnh: Khánh Huy

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị Công an thành phố Hà Nội, xã Phúc Thịnh đã tham luận, trong đó khẳng định sẽ đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước cấp cơ sở và phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật gắn với mô hình xã xã hội chủ nghĩa.

Đưa văn hóa tuân thủ pháp luật vào đời sống

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố Hà Nội đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Khánh Huy

Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và các cơ quan tư pháp. Thành phố cũng chủ động rà soát, xử lý những quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Hà Nội có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nổi bật là tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia, thu hút hơn 2 triệu lượt người tham gia. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, từng bước nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật của người dân.

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Hà Nội cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, xác định thể chế pháp luật phải thực sự kiến tạo, đi trước mở đường, tạo động lực cho phát triển. Công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đổi mới theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Thứ trưởng cũng đề nghị thành phố triển khai hiệu quả việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật gắn với đề án thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa; chú trọng hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và thực thi pháp luật; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường tham vấn, tiếp thu, giải trình đối với những chính sách tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, củng cố nguồn lực tư pháp ở cơ sở, phát triển các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp và tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại trong một ngày mà phải trở thành ý thức thường xuyên, được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong suốt 365 ngày. Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cần coi việc tìm hiểu, tự giác chấp hành pháp luật là nhu cầu tự thân, là nếp sống văn hóa; trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức phải gương mẫu đi đầu để người dân noi theo.

“Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, với nếp sống văn minh và cốt cách thanh lịch của người Hà Nội”, đồng chí bày tỏ sự tin tưởng.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Duy Hoàng Dương phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Khánh Huy

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Duy Hoàng Dương cho biết, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ đô khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 về xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, cùng với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô năm 2026, đặt ra những yêu cầu mới trong đổi mới tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

Đáng chú ý, Đề án thí điểm xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm thể hiện bước chuyển từ nâng cao nhận thức sang hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, coi tuân thủ pháp luật là nhu cầu tự thân và chuẩn mực ứng xử hằng ngày.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Duy Hoàng Dương nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thể chế hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa Luật Thủ đô gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm;

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật, đẩy mạnh truyền thông chính sách;

Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số;

Huy động các nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Đẩy mạnh xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, bắt đầu từ mỗi cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng dân cư.

“Mỗi cán bộ, công chức phải là tấm gương trong chấp hành pháp luật, mỗi người dân là một chủ thể tự giác tuân thủ pháp luật, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải trở thành môi trường thực hành văn hóa thượng tôn pháp luật. Qua đó, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, chung tay xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, đồng chí Duy Hoàng Dương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trao thưởng cho tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: Khánh Huy

Tại chương trình, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội đã công bố giải thưởng, gồm: 2 giải Nhất; 5 giải Nhì; 9 giải Ba; 12 giải Khuyến khích và 2 giải phụ (thí sinh cao tuổi tiêu biểu, thí sinh trẻ tuổi tiêu biểu).

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả. Ảnh: Khánh Huy

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả. Ảnh: Khánh Huy