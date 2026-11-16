Hà Nội xây dựng văn hóa phòng cháy, chữa cháy từ mỗi khu dân cư

Siết quản lý từ những cơ sở tiềm ẩn nguy cơ

Tại phường Dương Nội, công tác rà soát, quản lý các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ được triển khai với yêu cầu nắm chắc địa bàn, không bỏ sót đối tượng. Theo thống kê, phường có 1.088 cơ sở thuộc danh sách rà soát. Đây là địa bàn cần tăng cường quản lý an toàn PCCC tại các nhà xưởng, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, vật liệu dễ cháy và những ngôi nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện tại nhà cho thuê trọ tại phường Hoàng Liệt (Ảnh: TA).

Phó chủ tịch UBND phường Dương Nội Vũ Thị Ngọc Hiền cho biết, phường đã thành lập 15 tổ công tác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của các tổ chức, cá nhân; đồng thời nắm chắc hiện trạng hoạt động của từng cơ sở, bảo đảm công tác quản lý nhà nước sát thực tế, hiệu quả.

Theo kế hoạch, các tổ công tác tiến hành kiểm tra, phân loại, bổ sung những cơ sở mới phát sinh; cập nhật, loại khỏi danh sách các cơ sở đã ngừng hoạt động hoặc không còn thuộc diện quản lý. Mục tiêu là xây dựng dữ liệu đầy đủ, chính xác, tạo cơ sở cho việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nguy cơ mất an toàn PCCC.

Trong đợt đầu, các tổ tập trung tuyên truyền, vận động ký cam kết tại những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, đồng thời hoàn thiện hồ sơ quản lý PCCC theo quy định. Qua đó, các chủ cơ sở được hướng dẫn nhận diện nguy cơ, nâng cao trách nhiệm và chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa.

Việc triển khai 15 tổ công tác không chỉ nhằm hoàn thiện dữ liệu quản lý mà còn hướng tới chuyển biến thực chất trong ý thức chấp hành của từng cơ sở. Khi nắm chắc tình hình hoạt động, lực lượng chức năng có điều kiện kiểm tra đúng trọng tâm, kịp thời phát hiện những bất cập và ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ từ sớm.

Đưa kiến thức, kỹ năng đến từng người dân

Cùng với tăng cường quản lý, kiểm tra, Hà Nội chú trọng đổi mới cách tuyên truyền, chuyển từ phổ biến kiến thức đơn thuần sang hướng dẫn thực hành, trải nghiệm. UBND phường Thanh Xuân đã phối hợp với Học viện Phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an) và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 tổ chức ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Trung tâm được xây dựng theo hướng tăng cường trải nghiệm, giúp người dân, học sinh tiếp cận kiến thức thông qua những tình huống gần với thực tế. Người tham gia có thể làm quen với phương tiện chữa cháy, nhận biết nguy cơ, thực hành xử lý cháy ban đầu và học kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Phó chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời và thoát nạn đúng cách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ. Vì vậy, bên cạnh công tác quản lý, kiểm tra, việc trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho người dân cần được duy trì thường xuyên.

Để trung tâm hoạt động hiệu quả, UBND phường sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng nội dung trải nghiệm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phường định hướng phối hợp với trường học, tổ dân phố và các đoàn thể tổ chức hoạt động thường xuyên, từng bước đưa kỹ năng PCCC và CNCH trở thành kiến thức thiết yếu trong cộng đồng.

Tại xã Nam Phù, công tác tuyên truyền được lực lượng Công an xã và các thôn triển khai đến từng hộ dân. Người dân không chỉ được phổ biến những nguy cơ cháy, nổ thường gặp mà còn được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và phối hợp với các hộ xung quanh khi xảy ra sự cố.

Cách làm này giúp kiến thức PCCC đến gần hơn với từng nhóm dân cư. Người cao tuổi có thể được hướng dẫn ngay tại khu dân cư; các hộ kinh doanh được nhắc nhở về nguy cơ từ hệ thống điện, nguồn nhiệt và hàng hóa dễ cháy. Người dân cũng được nâng cao nhận thức về trách nhiệm cảnh báo, hỗ trợ những gia đình xung quanh, thay vì chỉ quan tâm bảo vệ tài sản của mình.

Học sinh trải nghiệm PCCC và CNCH tại Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường Thanh Xuân (Ảnh: Tùng Lâm).

Hình thành thói quen tự phòng ngừa trong cộng đồng

Tại tổ dân phố số 7 và số 18 phường Việt Hưng, các hộ dân tự nguyện đóng góp hơn 300 triệu đồng để trang bị bình chữa cháy và triển khai hệ thống chuông báo cháy. Đến thời điểm được ghi nhận, 100% hộ gia đình tại hai tổ dân phố đã trang bị phương tiện PCCC và cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”.

Kết quả này cho thấy khi người dân nhận thức rõ nguy cơ và trách nhiệm bảo vệ an toàn cho gia đình, sự tham gia của cộng đồng có thể tạo ra chuyển biến cụ thể. Việc mỗi hộ tự trang bị phương tiện chữa cháy, cùng kết nối hệ thống cảnh báo giúp tăng khả năng phát hiện sự cố, hỗ trợ nhau trong những phút đầu khi xảy ra cháy.

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, trong quý III/2026, nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm 67,5% số vụ cháy trên địa bàn. Con số này cho thấy nguy cơ hỏa hoạn vẫn hiện hữu ngay trong sinh hoạt thường ngày, đòi hỏi mỗi gia đình phải duy trì ý thức phòng ngừa.

Bởi vậy, công tác PCCC cần bắt đầu từ những việc đơn giản như kiểm tra nguồn điện, thiết bị điện; không để hàng hóa, vật dụng chắn lối thoát nạn; chủ động tìm hiểu cách sử dụng bình chữa cháy và nhắc nhở người thân về những nguy cơ mất an toàn. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, việc bố trí hàng hóa, nguồn nhiệt và lối thoát nạn càng cần được quan tâm.

Văn hóa PCCC không phải điều gì xa vời. Đó là thói quen kiểm tra nguồn điện trước khi ra khỏi nhà, không chủ quan với nguy cơ cháy, nổ, kịp thời cảnh báo khi phát hiện sự cố và hỗ trợ hàng xóm trong khả năng cho phép. Từ mỗi gia đình biết tự bảo vệ mình đến những tổ dân phố cùng trang bị phương tiện, cùng học kỹ năng và phối hợp ứng phó, ý thức phòng cháy đang được bồi đắp bằng những hành động cụ thể.

Khi mỗi người dân chủ động phòng ngừa, mỗi cơ sở nghiêm túc chấp hành quy định và mỗi khu dân cư có khả năng phối hợp ứng phó, PCCC sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Đây là nền tảng để Hà Nội xây dựng những khu dân cư văn minh, an toàn, giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ.