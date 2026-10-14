Hà Nội xây dựng Trung tâm an ninh mạng, nâng cao năng lực ứng phó sự cố

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 14/10 về triển khai Quyết định số 515/QĐ-TTg, ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, việc triển khai cần tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an và quy định của pháp luật; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an ninh mạng “Make in Vietnam”. Gắn kết công tác bảo đảm an ninh mạng với công tác triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số. Nội dung phân công gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được phân công, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Về phân công nhiệm vụ, Công an Thành phố được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Luật An ninh dữ liệu; các Nghị định: quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng; Nghị định về bảo vệ an ninh hệ thống thông tin theo cấp độ; về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu mật mã dân sự; quy định biện pháp bảo đảm an ninh mạng.

Hà Nội sẽ tổ chức ít nhất 1 cuộc diễn tập chuyên đề an ninh mạng, ứng cứu sự cố mạng mỗi năm.

Đồng thời, nghiên cứu hoàn chỉnh hành lang pháp lý về công tác phòng, chống tội phạm mạng theo khuyến nghị của Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; điều chỉnh, bổ sung xây dựng các quy định thống nhất nhằm thực hiện các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật phù hợp với quy định của Công ước; sẵn sàng các điều kiện cho việc xây dựng lực lượng tham gia mạng lưới 24/7 theo quy định của Công ước; rà soát, đề xuất chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm an ninh mạng trong nước.

Thành phố sẽ củng cố, kiện toàn Tiểu ban An ninh mạng thành phố Hà Nội; kiện toàn cơ quan chuyên trách về an ninh mạng trên địa bàn; phối hợp mở rộng Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia.

Công tác phát triển nguồn nhân lực được chú trọng thông qua việc tham gia chương trình diễn tập cấp quốc gia, chương trình diễn tập theo vùng, miền hoặc theo ngành, lĩnh vực; diễn tập quốc tế do Bộ Công an tổ chức…

Hằng năm tổ chức ít nhất 1 cuộc diễn tập chuyên đề an ninh mạng, ứng cứu sự cố mạng; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến về an ninh mạng nhằm cập nhật, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các cấp (gồm quản lý, lãnh đạo; người dùng cuối; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân sự kỹ thuật an ninh mạng) theo hướng dẫn của Bộ Công an, khuyến khích thi lấy chứng chỉ quốc tế. Phối hợp tuyển chọn, mỗi năm cử cán bộ lực lượng bảo vệ an ninh mạng tham gia bồi dưỡng, huấn luyện tại các cơ sở đào tạo huấn luyện an ninh mạng hàng đầu thế giới theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, bồi dưỡng phát triển đội ngũ chuyên gia an ninh mạng chuyên sâu và chuyên gia an ninh mạng chuyên sâu có trình độ quốc tế theo từng năm, mục tiêu tổng thể đến năm 2030. Phổ biến, nâng cao kiến thức an ninh mạng cho người dân qua các nền tảng học tập số, “Bình dân học vụ số”; các khoá học trực tuyến đại chúng mở (MOOC) và các chiến dịch truyền thông Đại chúng.

Xây dựng, hình thành Trung tâm an ninh mạng thành phố Hà Nội; thực hiện công tác giám sát, điều phối, ứng cứu xử lý sự cố (trừ các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, cơ yếu), đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm An ninh mạng quốc gia - Bộ Công an.