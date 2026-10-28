Hà Nội xây dựng quy trình miễn phí vé tháng giao thông công cộng cho người làm tại khu công nghệ cao. Ảnh minh hoạ

Việc triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về một số cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ cao.

Theo khoản 2, Điều 15 của Nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại khu công nghệ cao được miễn phí vé tháng khi sử dụng xe buýt, ô tô chở khách tuyến cố định và đường sắt đô thị.

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm nghiên cứu, làm rõ đối tượng, điều kiện thụ hưởng, hồ sơ và thủ tục xác nhận; phương thức cấp, sử dụng vé miễn phí cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Quy trình hướng dẫn phải bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp quy định hiện hành.

Phòng Vận tải được giao phối hợp rà soát các quy định liên quan, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo Sở xem xét, chỉ đạo; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu báo cáo UBND thành phố quyết định.

Trước đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố đã nhận được đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách từ Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố. Tuy nhiên, do ô tô chở khách tuyến cố định không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, đơn vị kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thống nhất chính sách đối với các loại hình vận tải được hưởng ưu đãi.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn thực hiện, bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ theo quy định.