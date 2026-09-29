Hà Nội xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại trong giai đoạn mới

Qua xây dựng nông thôn mới, đường giao thông xã Hát Môn (Hà Nội) được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh Nguyễn Mai)

Thời gian qua, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Kiều Phú (Hà Nội) đang đạt được những kết quả tích cực. Để việc xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, xã Kiều Phú phân công 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ kết quả” cho các phòng ban, cơ quan. Đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, tránh chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các phòng ban, cơ quan. Mặt khác, xã cũng đề ra các biện pháp, giải pháp huy động tối đa sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia xây dựng xã nông thôn mới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, từ xây dựng nông thôn mới, những tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt được đưa vào sản xuất và giúp hình thành một số vùng cây ăn quả tập trung, chất lượng. Qua đó, giúp giá trị thu nhập trung bình tại các vùng cây ăn quả đạt 300 đến 350 triệu đồng/ha, cá biệt có những mô hình chăn nuôi gia cầm cho thu nhập 500 triệu đồng/ha tại các thôn Cấn Thượng, Cấn Hạ.

Bên cạnh đó, các chuỗi sản xuất và tiêu thụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc góp phần tích cực thúc đẩy các hoạt động kinh tế khu vực nông thôn. Cũng từ xây dựng nông thôn mới đời sống nhân dân vùng nông thôn được cải thiện rõ nét và từng bước nâng cao với mức thu nhập bình quân năm 2025 đạt 85 triệu đồng/năm.

Để thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, thành phố Hà Nội xác định nhóm xã thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới với 36 xã nhóm 1 và 39 xã nhóm 2. Việc phân nhóm là cơ sở để các địa phương đánh giá đúng điều kiện, hiện trạng, từ đó xác định lộ trình thực hiện phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Đặc biệt, ngày 28/8/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Theo Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí đối với các xã trên địa bàn. Cùng với đó là căn cứ để thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về giao thông, Bộ tiêu chí yêu cầu đối với xã nhóm 1, đường xã đạt tiêu chuẩn đường đô thị, phù hợp tốc độ đô thị hóa; tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt từ 50%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa đạt tỷ lệ 100%. Đối với xã nhóm 2, đường xã bảo đảm kết cấu hạ tầng kỹ thuật, có các hạng mục cần thiết theo quy định; tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt từ 50%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa đạt tỷ lệ từ 90%.

Trong lĩnh vực thủy lợi, xã nhóm 1, các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hằng năm; diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt tỷ lệ từ 90%; có áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với phát triển nông nghiệp đô thị. Xã nhóm 2, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt tỷ lệ từ 80%; có áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm đối với cây trồng chủ lực đạt tỷ lệ từ 30%.

Về giảm nghèo và an sinh xã hội, các xã nhóm 1, có tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ 80% (trong đó phải có tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung); 100% số hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn xã phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm…

Trên cơ sở của Bộ tiêu chí, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các ban, sở, ngành, đoàn thể liên quan đôn đốc các xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, chủ trì, phối hợp các ban, sở, ngành, đoàn thể liên quan và các xã nghiên cứu, rà soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh Bộ tiêu chí phù hợp điều kiện thực tế; chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu, triển khai thực hiện quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn theo quy định.

Đối với các xã, căn cứ Bộ tiêu chí và hướng dẫn của các bộ, cũng như các ban, sở, ngành, đoàn thể thành phố chủ động rà soát đánh giá mức độ đạt được đối với những tiêu chí, chỉ tiêu; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí phù hợp theo lộ trình...