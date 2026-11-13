Hà Nội xây dựng nền chăn nuôi hiện đại, an toàn, trách nhiệm với môi trường

Đây cũng là điều kiện tất yếu để thành phố bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho người dân Thủ đô, cũng như nâng sức cạnh tranh cho toàn ngành.

Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Ứng Hòa, Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Tái cơ cấu, tăng trưởng mạnh

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hiện nay, tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản chiếm gần 60% giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố, trong đó riêng chăn nuôi đạt 53%, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân Thủ đô.

Những năm qua, Hà Nội đã phát triển các mô hình chăn nuôi và nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao, hướng tới nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, hình thành vùng sản xuất chăn nuôi tập trung phù hợp với xu hướng tái cơ cấu ngành, từng bước đưa chăn nuôi, thủy sản ra ngoài khu dân cư.

Toàn thành phố hiện có hơn 6.900 trang trại, 106 khu chăn nuôi lợn và 98 khu chăn nuôi gia cầm tập trung. Đáng chú ý, xu hướng ứng dụng công nghệ cao đã bước đầu hình thành với 557 trang trại sử dụng chuồng kín, 26 trang trại ứng dụng dây chuyền cho ăn uống tự động, 200 trang trại bán tự động, 35 trang trại nuôi trên sàn nhựa, đệm lót sinh học...

Cùng với đó, thành phố đang duy trì 57 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, tạo nền tảng cho phát triển chuỗi giá trị bền vững. Thành phố cũng đã chủ động được nguồn giống với hơn 2 triệu con lợn giống và gần 300 triệu con gia cầm giống mỗi năm... Năm 2025, riêng giá trị sản xuất chăn nuôi đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 3,42% so với năm trước.

Mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại tại xã Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Trọng Tùng

Tuy nhiên, theo đánh giá của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường, quá trình phát triển chăn nuôi của thành phố vẫn chịu tác động của nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn... Bên cạnh đó, hệ thống giết mổ và sơ chế sản phẩm còn manh mún, chưa đạt chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm.

Mặt khác, nguồn giống chất lượng cao, vật tư, thức ăn chăn nuôi còn thiếu hụt, chi phí sản xuất ở nhiều khâu vẫn cao, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và sức cạnh tranh của ngành. Ngoài ra, khâu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi vẫn còn gặp khó, đặc biệt là trong các kênh phân phối hiện đại, khiến đầu ra đôi lúc chưa ổn định.

Hình thành các chuỗi cung ứng thịt an toàn

Ngành chăn nuôi Hà Nội đang chuyển từ mục tiêu tăng đàn sang nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Mục tiêu đến năm 2030 là 70% sản phẩm chăn nuôi được sản xuất theo chuỗi khép kín, giảm quy mô đàn tại các khu đô thị, tăng mạnh các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi tuần hoàn và công nghệ cao. Trọng tâm quản lý phải chuyển dịch từ số lượng sang kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học và môi trường sinh thái.

Mô hình nuôi ếch thương phẩm tại xã Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Chương

Để biến tầm nhìn đó thành hành động thực chất, thành phố đồng thời triển khai ba nhóm giải pháp đột phá trong 5 năm tới.

Trước hết là bảo vệ đàn vật nuôi khỏi nguy cơ dịch bệnh; kiên quyết thực thi lộ trình chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư, đặt mục tiêu hoàn thành 80% việc di dời trước năm 2027. Cùng với đó, đầu tư hình thành các vùng chăn nuôi an toàn sinh học tập trung, có hạ tầng đồng bộ. Các vùng này sẽ là “pháo đài” bảo vệ sản xuất, kiểm soát dịch tễ và hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho Thủ đô.

Các chuyên gia khuyến nghị, Hà Nội nên thành lập một quỹ tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi cho các dự án đầu tư chuồng kín, hệ thống cho ăn tự động, xử lý chất thải tuần hoàn và quản lý đàn bằng nền tảng số (IoT, cảm biến sinh học); đồng thời cần ưu tiên đất và ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai mô hình chăn nuôi công nghệ cao.

Đặc biệt, để 70% sản phẩm chăn nuôi đi vào chuỗi khép kín, yếu tố thương hiệu và niềm tin người tiêu dùng phải được đặt lên hàng đầu.

Hà Nội cần triển khai chương trình “Hà Nội Food Safety Stamp” - tem chứng nhận an toàn cho sản phẩm chăn nuôi đạt chuẩn sinh học, có truy xuất nguồn gốc mã QR minh bạch. Đây sẽ là điều kiện bắt buộc khi cung cấp cho bếp ăn tập thể, trường học, siêu thị và các chuỗi bán lẻ hiện đại.

Cùng với đó, hiện đại hóa khâu giết mổ, chế biến bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, khẳng định thương hiệu “Thực phẩm sạch của Thủ đô”.

“Từ năm 2025-2030 là giai đoạn bản lề để ngành chăn nuôi Hà Nội chuyển mình từ nông nghiệp truyền thống sang kinh tế sinh thái, tuần hoàn. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển ngành, mà còn là cam kết của Thủ đô với sức khỏe cộng đồng và danh dự của một thành phố văn minh, đáng sống. Đặc biệt, xây dựng một nền chăn nuôi hiện đại, an toàn, có trách nhiệm với môi trường sẽ là thước đo năng lực quản trị và tinh thần đổi mới của Hà Nội trên hành trình xây dựng nền kinh tế xanh - sạch - bền vững” Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội