Hà Nội xây dựng mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện

Theo mô hình mới, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có 3 cơ quan báo chí trực thuộc gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Ba đơn vị được đặt trong một hệ thống quản trị thống nhất, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, bản sắc thương hiệu và khả năng tiếp cận các nhóm công chúng của từng loại hình báo chí.

Cùng với 3 cơ quan báo chí, bộ máy của Cơ quan gồm 4 đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung: Văn phòng; Phòng Thư ký - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông.

Ba đơn vị báo chí có tổng số 20 phòng chuyên môn trực tiếp phục vụ sản xuất. Cơ quan chủ động quyết định việc phân bổ, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp các phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm giữ nguyên tổng số 20 phòng và không trùng lặp chức năng với cấp Cơ quan.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Một hệ thống, phát huy thế mạnh từng thương hiệu

Việc kiện toàn mô hình kế thừa kết quả hợp nhất 6 cơ quan báo chí của thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất chuyên sâu và phát triển trên môi trường số. Trọng tâm là kết nối nguồn lực, hoàn thiện cơ chế điều hành và tạo điều kiện để từng loại hình báo chí phát huy sở trường.

Theo đó, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số được đặt trong một chiến lược phát triển chung, với sự phân công rõ ràng về sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội thực hiện vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô; là trung tâm thông tin, tuyên truyền và truyền thông chính sách quan trọng của thành phố.

Cơ quan quản lý, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện về tổ chức, nhân sự, nội dung, tài chính, tài sản, công nghệ và dữ liệu trong toàn hệ thống. Các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức sản xuất, biên tập, xuất bản, phát sóng và phát triển sản phẩm trong phạm vi được phân cấp, gắn quyền chủ động với trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trong mô hình mới, Báo Hànộimới tiếp tục phát huy thế mạnh báo Đảng, chính luận, phân tích và bình luận, tập trung vào các lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng, văn hóa và đời sống Thủ đô.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát triển các chương trình phát thanh, truyền hình, thời sự, thông tin thiết yếu và các sản phẩm nghe nhìn đa nền tảng. Trong khi đó, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị phát huy thế mạnh về kinh tế, quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại.

Mỗi thương hiệu có quá trình xây dựng uy tín, sự gắn bó với công chúng và đội ngũ người làm báo qua nhiều thế hệ. Việc đặt các nguồn lực này trong một hệ thống phối hợp được kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tiếp cận thêm những nhóm công chúng mới. Đội ngũ, tư liệu và kinh nghiệm tích lũy từ 6 cơ quan trước hợp nhất tiếp tục là nguồn lực quan trọng cho hoạt động chung.

Tổ chức sản xuất theo hướng hội tụ

Một điểm đáng chú ý trong mô hình mới là tổ chức sản xuất theo hướng hội tụ, chia sẻ nguồn tin và dữ liệu để tạo ra các sản phẩm phù hợp với từng nền tảng.

Một vấn đề của thành phố có thể được triển khai thành bài phân tích trên báo, phóng sự truyền hình, chương trình phát thanh hoặc sản phẩm đồ họa, video trên môi trường số. Cách tổ chức này hướng tới hạn chế tác nghiệp trùng lặp, tăng nguồn lực đầu tư cho nội dung và đưa thông tin đến công chúng bằng nhiều phương thức thể hiện.

Để hỗ trợ phương thức làm báo này, Cơ quan từng bước xây dựng, hoàn thiện tòa soạn hội tụ, kho tư liệu số và Trung tâm dữ liệu truyền thông Thủ đô; phát triển hệ thống phân tích công chúng, podcast, video, nội dung theo yêu cầu và nền tảng Hanoi On.

Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng có kiểm soát trong những khâu phù hợp, hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, trách nhiệm kiểm chứng thông tin, biên tập và quyết định nội dung vẫn thuộc về người làm báo.

Cùng với việc tổ chức lại sản xuất, mô hình mới đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách. Các chủ trương, quyết sách của thành phố được truyền tải theo hướng rõ ràng, dễ hiểu, đồng thời báo chí tiếp tục lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở; phát hiện những vướng mắc trong thực thi chính sách và theo dõi việc giải quyết các vấn đề công chúng quan tâm.

Sự gắn bó với đời sống, phản biện xây dựng và kiên trì theo đuổi sự thật được xác định là những yếu tố quan trọng để báo chí thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Gắn đổi mới báo chí với phát triển kinh tế và văn hóa Thủ đô

Không gian hoạt động của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội còn gắn với nhiệm vụ quảng bá hình ảnh và lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Kho tư liệu báo chí, âm thanh, hình ảnh được tích lũy qua nhiều thời kỳ là nguồn chất liệu để kể câu chuyện về Thủ đô bằng những phương thức hiện đại. Việc kết hợp nội dung chuyên sâu với sản phẩm nghe nhìn, truyền thông đa ngôn ngữ và các sự kiện văn hóa được định hướng nhằm mở rộng khả năng kết nối với công chúng trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Cùng với đổi mới nội dung và công nghệ, mô hình mới chú trọng phát triển kinh tế báo chí trên cơ sở quản lý nguồn lực thống nhất, minh bạch và phân định rõ trách nhiệm về hiệu quả hoạt động. Việc khai thác hợp pháp nội dung số, bản quyền, dịch vụ truyền thông và tổ chức sự kiện được xác định là những hướng tạo nguồn thu, phục vụ tái đầu tư cho sản phẩm, hạ tầng và đội ngũ.

Hoạt động kinh tế báo chí được đặt trong yêu cầu bảo đảm tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững của Cơ quan.

Đội ngũ người làm báo được xác định là yếu tố quyết định trong quá trình chuyển đổi. Việc cơ cấu lại nhân sự gắn với vị trí việc làm, năng lực, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công tác; đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng số, phát huy năng lực chuyên môn và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Quá trình triển khai mô hình mới được thực hiện theo lộ trình, gắn với hoàn thiện quy chế, phân cấp trách nhiệm, các thủ tục về giấy phép và điều kiện hoạt động của từng đơn vị. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm hoạt động thông tin, xuất bản, phát sóng liên tục, đồng thời từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất và phát triển hệ sinh thái nội dung số đến năm 2030.

Việc kiện toàn Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tạo ra một mô hình quản trị thống nhất cho hệ thống báo chí Thủ đô, trong đó các thương hiệu báo chí tiếp tục giữ bản sắc và thế mạnh riêng, đồng thời chia sẻ nguồn lực, dữ liệu và hạ tầng công nghệ. Hiệu quả của mô hình sẽ được thể hiện qua chất lượng thông tin, sản phẩm báo chí và khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng Thủ đô trong môi trường truyền thông ngày càng đa nền tảng.