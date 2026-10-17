Hà Nội xây dựng mạng lưới an sinh vững chắc vì hạnh phúc của nhân dân

“Kỳ tích một ngày” và mệnh lệnh từ trái tim

Trưa ngày 12-10-2026, trên đường từ nơi cư trú tại phường Xuân La đến lớp học, em P.T.D - học sinh lớp 10D1, Trường Trung học phổ thông (THPT) Tây Hồ bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ va chạm kinh hoàng với chiếc xe khách 45 chỗ khiến em bị thương tổn đặc biệt nghiêm trọng. Tại Bệnh viện E, tỷ lệ thương tật của P.T.D được tiên lượng lên tới 85% với nguy cơ phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật phức tạp kéo dài.

Gia cảnh của nữ sinh 16 tuổi ấy rất nhiều khó khăn. Viện phí đắt đỏ vượt xa khả năng xoay xở của gia đình. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của học trò, Ban Giám hiệu, Công đoàn và Đoàn thanh niên Trường THPT Tây Hồ đã lập tức phát động đợt quyên góp khẩn cấp trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh, học sinh. Chỉ sau hơn một ngày phát động, tổng số tiền ủng hộ chuyển về tài khoản Chữ thập đỏ nhà trường và hòm quỹ đã chạm mốc gần 880 triệu đồng.

Trao tặng kinh phí hỗ trợ học sinh không may gặp tai nạn. Ảnh: THPT Tây Hồ

Ngày 16-10-2026, tại trụ sở UBND phường Phú Thượng, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu Trường THPT Tây Hồ đã bàn giao toàn bộ số tiền trên dưới hình thức một cuốn sổ tiết kiệm trao tận tay bố của em P.T.D để phục vụ việc cứu chữa lâu dài cho em.

Là người trực tiếp tham gia lễ bàn giao và đồng hành cùng chiến dịch vận động, ông Đoàn Xuân Trung, thành viên Ban Thường trực Hội Cha mẹ học sinh Trường THPT Tây Hồ xúc động chia sẻ: “Khi thông tin về vụ tai nạn nguy kịch của cháu P.T.D được phát đi, chúng tôi thực sự bàng hoàng và đau xót. Sự lan tỏa yêu thương trong những ngày qua là minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần tương thân tương ái, cho thấy khi một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, vẫn có rất nhiều tấm lòng sẵn sàng mở rộng vòng tay”.

Sự tiếp sức của tình người nơi Thủ đô không chỉ lan tỏa nơi học đường, mà còn được tổ chức bằng những hành động phản ứng nhanh, đầy trách nhiệm của các cơ quan quản lý trước những rủi ro bất khả kháng trong đời sống dân sinh.

Trước đó, tối ngày 7-10-2026, vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc, Hà Nội, đã cướp đi sinh mạng của 2 người lao động ngoại tỉnh là anh Ngụy Hữu Hóa (sinh năm 1985, quê Ninh Bình) và anh Đoàn Văn Toàn (sinh năm 1980, quê Hưng Yên). Cả hai đều là trụ cột kinh tế của gia đình vốn đã chồng chất khó khăn. Sự ra đi đột ngột của họ đẩy những người vợ công nhân nghèo và 4 đứa trẻ đang tuổi cắp sách tới trường vào cảnh bơ vơ, chông chênh.

Ngay sáng 8-10, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, đoàn công tác của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội) do Giám đốc Nguyễn Văn Triệu làm Trưởng đoàn đã tức tốc lên đường về tận quê nhà các nạn nhân tại tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, thắp nén tâm hương và trao hỗ trợ khẩn cấp tổng số tiền 67,6 triệu đồng cho hai gia đình nạn nhân. Trong đó, thành phố hỗ trợ 32,5 triệu đồng/nạn nhân theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội và 1,3 triệu đồng/nạn nhân theo quy định trợ giúp khẩn cấp tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) Nguyễn Văn Triệu trao kinh phí của thành phố Hà Nội hỗ trợ gia đình anh Ngụy Hữu Hóa (xã Trực Cát, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Sỹ Nguyễn

Trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ tận tay thân nhân người bị nạn, ông Nguyễn Văn Triệu, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội chia sẻ: “Sự hỗ trợ về vật chất không thể bù đắp nỗi đau mất mát người thân, nhưng đó là sự sẻ chia từ trái tim của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, giúp thân nhân người bị nạn cảm nhận được sự ấm áp, vơi bớt khó khăn trước mắt để nén đau thương, nuôi dạy con cái nên người”.

Từ nghĩa cử xã hội đến “lưới đỡ” thể chế

Nhìn từ câu chuyện tiếp sức cho sự sống của nữ sinh THPT Tây Hồ nhờ lòng nhân ái của cộng đồng, đến sự có mặt tức thì của chính quyền tại đám tang những nạn nhân hỏa hoạn ngoại tỉnh, có thể thấy rõ thông điệp nhân văn: Hà Nội kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, không để bất kỳ người dân nào bị gạt ra ngoài lề phát triển.

Để biến cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” thành hiện thực vững chắc, thành phố Hà Nội đã chủ động đi trước một bước trong việc kiến tạo một hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa tầng và hiện đại, bảo đảm quyền an sinh cơ bản cho mọi công dân.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước đột phá căn bản trong chính sách trợ giúp xã hội. Cùng với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng (áp dụng hồi truy từ 1-7-2026) làm căn cứ nâng trợ cấp cho người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Hà Nội đã vận dụng tối đa thẩm quyền đặc thù từ Luật Thủ đô để ban hành các cơ chế vượt trội.

HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND với những gói hỗ trợ an sinh xã hội đặc thù mang tính vượt trội. Theo đó, Hà Nội hỗ trợ 80% đến 100% chi phí sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện (xe cứu thương 115) cho người dân khi không may gặp tai nạn giao thông, thiên tai, hỏa hoạn; triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân gắn với hồ sơ Sổ sức khỏe điện tử (đã có hơn 2 triệu lượt người được khám sàng lọc); đồng thời chi trả bảo hiểm và hỗ trợ y tế lưu động với 41 danh mục kỹ thuật xuống tận địa bàn vùng xa, bãi sông.

Bên cạnh đó, việc hoàn thành hơn 334.000 căn nhà tạm, dột nát trên cả nước - về đích sớm hơn 5 năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW - cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của Hà Nội trong việc hỗ trợ 50-60% mức đóng BHXH tự nguyện và cấp 100% thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo đã củng cố vững chắc nền móng giảm nghèo đa chiều bền vững. Các trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc đối tượng yếu thế cũng được tiếp cận trực tiếp với mạng lưới chăm sóc y tế chuyên sâu, toàn diện.

Chia sẻ về định hướng xây dựng mạng lưới an sinh vững chắc vì hạnh phúc của nhân dân, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong khẳng định: “Phát triển bao trùm và nhân văn là mục tiêu cao nhất mà thành phố luôn hướng tới. Sự hỗ trợ khẩn cấp, tương thân tương ái của cộng đồng là giá trị văn hóa vô cùng cao đẹp, nhưng nền tảng cốt lõi lâu dài phải là chính sách an sinh vững chãi của Nhà nước. Việc nâng mức trợ cấp xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng y tế cơ sở, hỗ trợ chi phí cấp cứu tai nạn hay triển khai khám sàng lọc toàn dân miễn phí chính là những "tấm lưới bảo vệ" giúp người yếu thế, người nghèo trụ vững trước các biến cố khôn lường của cuộc sống. Ngành Y tế Thủ đô đang nỗ lực tối đa để mỗi cơ chế, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đều được chuyển hóa thành sự an tâm, hài lòng của người dân ngay tại cơ sở”.

Khi tình người hòa cùng những quyết sách an sinh xã hội tiến bộ, Hà Nội không chỉ là một đô thị văn minh, hiện đại, mà còn là một thành phố đáng sống, nơi mỗi phận đời có hoàn cảnh khó khăn đều tìm thấy điểm tựa yêu thương để tiếp tục vươn lên.