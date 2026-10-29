Hà Nội: Xây dựng 'luồng xanh' giải quyết thủ tục đầu tư nhà ở xã hội

UBND Hà Nội vừa có Văn bản 5931/UBND-ĐT, phân công nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ về phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê (NƠCT).

Theo đó, Hà Nội được giao phát triển 84.000 căn giai đoạn 2026 - 2030, gồm 73.760 căn để bán, cho thuê mua; 10.240 căn cho thuê. Riêng năm 2026, chỉ tiêu 18.700 căn. UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính với dự án NƠXH, NƠCT theo cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, trình UBND TP ban hành trong tháng 11/2026.

TP yêu cầu tổ chức đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, qua đó rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng…

Cũng trong tháng 11, Sở Xây dựng phải rà soát, cập nhật, đề xuất điều chỉnh kế hoạch phát triển NƠXH giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm của TP. Chỉ tiêu cần được phân bổ theo từng năm, từng loại hình nhà ở, từng dự án, thay vì chỉ xác định tổng số căn hộ của cả giai đoạn.

Cơ quan này đồng thời rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở, lập danh mục dự án NƠXH, NƠCT dự kiến triển khai theo từng năm đến 2030. Một nhiệm vụ khác được đặt ra là nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm tại các dự án NƠXH theo hướng tăng số căn cho thuê, cho thuê mua; giảm số căn để bán.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển TP, Ngân hàng Chính sách xã hội TP và các chủ đầu tư xây dựng phương án điều chỉnh trong tháng 12/2026, sau đó tiếp tục thực hiện thường xuyên.

Về quỹ đất, Sở NN&MT được giao lập, phê duyệt danh mục các vị trí đã xác định để phát triển NƠXH, NƠCT, hoàn thành trong tháng 12/2026 và thường xuyên cập nhật. TP yêu cầu bố trí đủ quỹ đất tại vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Quỹ Đầu tư phát triển TP được giao nghiên cứu phương án ưu tiên quỹ đất sạch, nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua Quỹ nhà ở của địa phương để phát triển NƠCT. Sở Xây dựng cũng phải đề xuất trong tháng 12 cơ chế khuyến khích nhà đầu tư có quỹ đất sạch, phù hợp quy hoạch, đủ năng lực tài chính.

Với những dự án đã khởi công, Sở Xây dựng được giao phối hợp Thanh tra TP, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đôn đốc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ. Theo phụ lục phân công, Hà Nội phấn đấu trong năm 2026 có khoảng 24.000 căn NƠXH đủ điều kiện cung ứng ra thị trường.

Sở Tài chính được giao đưa chỉ tiêu 84.000 căn, phân bổ theo từng năm, vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Các sở, ngành và UBND xã, phường phải báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng định kỳ hằng quý, trước ngày 10 của tháng cuối quý, hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, tham mưu báo cáo Bộ Xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát dự án, bảo đảm đúng quy hoạch, thiết kế, chất lượng công trình; tránh thất thoát, lãng phí.