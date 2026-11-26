Hà Nội xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027
Tại Hội nghị lần thứ tám để xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô tháng cuối năm 2026 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện ngân sách năm 2026, thảo luận dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2027. Trọng tâm là xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; xác định rõ các động lực, gắn mục tiêu tăng trưởng hai con số với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, huy động hiệu quả các nguồn lực và mở rộng dư địa thu ngân sách.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-xay-dung-kich-ban-tang-truong-nam-2027-246261126182249911.htm