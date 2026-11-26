Hưởng ứng Ngày Phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29-11), ngày 26-11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động “Không gian trưng bày hàng thật- hàng giả” và “Sức sống hàng Việt” số 16 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Với chủ đề “Hiểu hàng Thật-Tránh hàng Giả”, thông qua việc trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật-hàng giả từ chính những sản phẩm thực tế, kết hợp hướng dẫn trực tiếp trên sóng livestream, là cách làm mới nhằm giúp người tiêu dùng chủ động nhận biết, lựa chọn hàng hóa chính hãng.