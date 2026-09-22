Hà Nội xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2027

Hà Nội yêu cầu xác định hiện trạng rừng, cây xanh, lượng hóa mục tiêu đến năm 2027 và những năm tiếp theo, đồng thời phân định rõ hai nhóm nhiệm vụ trồng rừng và trồng cây xanh. Ảnh PV.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 878/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường tại cuộc họp về Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2027 và nhiệm vụ các năm tiếp theo.

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các mục tiêu phát triển Thủ đô xanh, sinh thái, bền vững. Đồng thời, đây là cơ sở để tổ chức đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng, cây xanh, công viên, vườn hoa và không gian xanh trên địa bàn.

UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Kế hoạch. Nội dung cần phân định rõ hai nhóm nhiệm vụ gồm trồng rừng và trồng cây xanh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là rà soát, đánh giá hiện trạng rừng và cây xanh trên địa bàn; xác định diện tích rừng, tỷ lệ che phủ rừng, diện tích và tỷ lệ cây xanh đô thị hiện nay. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ lượng hóa mục tiêu đến năm 2027 và các năm tiếp theo, trong đó làm rõ diện tích trồng rừng, diện tích cây xanh tăng thêm và các chỉ tiêu đạt được sau khi hoàn thành kế hoạch.

Tổng số cây dự kiến trồng cũng sẽ được xác định theo từng năm, từng khu vực và từng nhóm nhiệm vụ. Chỉ tiêu phân bổ cho các xã, phường phải phù hợp với quỹ đất, điều kiện tự nhiên, nhu cầu phát triển cây xanh và khả năng tổ chức thực hiện của từng địa phương.

Đối với cây xanh đô thị, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các xã, phường rà soát các khu vực có thể bố trí trồng cây, gồm công viên, vườn hoa, hồ điều hòa, tuyến đường, khu nhà ở, khu đô thị, khu đất công, khu đất chờ thực hiện quy hoạch và các không gian công cộng khác.

Việc lựa chọn cây trồng phải căn cứ vào điều kiện thổ nhưỡng, cảnh quan, công năng sử dụng và định hướng phát triển của từng khu vực. Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu các loại cây có giá trị về cảnh quan, môi trường và kinh tế, đồng thời làm rõ diện tích, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn và nguồn cung cấp cây giống tại từng khu vực.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đề xuất hệ thống khu vực, cơ sở ươm cây xanh của thành phố nhằm chủ động nguồn cây giống có chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực hiện kế hoạch.

Các phụ lục kèm theo Kế hoạch sẽ phải thể hiện cụ thể vị trí, diện tích, số lượng, chủng loại cây, thời gian thực hiện, nguồn lực và đơn vị quản lý, chăm sóc sau trồng; đồng thời được phân loại theo địa giới hành chính, tuyến đường và từng nhóm địa điểm.

Về nguồn lực, Sở Tài chính được giao phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng nhu cầu, cơ cấu và khả năng cân đối kinh phí. Nguồn thực hiện gồm ngân sách thành phố, ngân sách cấp xã theo phân cấp, nguồn vốn trong các dự án đầu tư, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Đối với các xã, phường, UBND thành phố yêu cầu rà soát, xác nhận số liệu, chỉ tiêu và danh mục thuộc địa bàn quản lý. Mỗi vị trí trồng cây phải được làm rõ hiện trạng, nguồn gốc và mục đích sử dụng đất, quy hoạch, diện tích, khả năng bố trí mặt bằng, số lượng và chủng loại cây, nguồn lực, tiến độ cũng như đơn vị quản lý, chăm sóc sau trồng.

Đối với những địa phương có đất lâm nghiệp là núi đá, đất nghèo kiệt hoặc địa hình phức tạp, cần xác định rõ diện tích có khả năng trồng rừng, diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và diện tích không có khả năng phát triển rừng.

Sau khi Kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt, các địa phương sẽ tổ chức trồng cây, trồng rừng theo chỉ tiêu, danh mục và tiến độ được giao; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây sau trồng.