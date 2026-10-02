Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Kế hoạch số 6726 /KH-BHXH triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 trong hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã được ban hành.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Kế hoạch được căn cứ theo Kế hoạch số 356/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 7/2/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 3/9/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng Thành phố học tập toàn cầu.

Cụ thể, Kế hoạch hướng tới các mục đích sau.

Quán triệt và nâng cao nhận thức của toàn thể viên chức và người lao động trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời, tự học nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số và năng lực phục vụ nhân dân.

Gắn kết các hoạt động học tập với thực tiễn công tác nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Bảo đảm toàn hệ thống thích ứng tốt với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy tối đa vai trò của các bảo hiểm xã hội cơ sở trong việc trực tiếp phục vụ, hỗ trợ người dân và người lao động tại địa bàn phường, xã. Xây dựng môi trường làm việc học tập, sáng tạo; nhân rộng các mô hình “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” trong từng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu các hoạt động triển khai Tuần lễ phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; phù hợp điều kiện thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng nghiệp vụ và từng bảo hiểm xã hội cơ sở.

Đồng thời, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ với các phong trào thi đua chuyển đổi số, phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước và an toàn thông tin nghiệp vụ của hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Chủ đề Tuần lễ năm 2026 là “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Thời gian triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 từ ngày 1-7/10/2026. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội căn cứ điều kiện thực tế tổ chức phát động Tuần lễ với nội dung ngắn gọn, thiết thực, thực hiện đồng loạt vào ngày 1/10/2026 (gắn với Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 và hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10).

Các hoạt động được tổ chức linh hoạt bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến hoặc qua Cổng/Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số và các nhóm truyền thông số của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân tại Vạn Phúc, Hà Nội. (Ảnh: HSS)

Các nội dung hoạt động trọng tâm được đề cập trong Kế hoạch cụ thể là:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập suốt đời và chuyển đổi số.

Đăng tải các bài viết, tin tức, banner, thông điệp tuyên truyền về Tuần lễ trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Trang thông tin nội bộ và các nền tảng mạng xã hội chính thức của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Bố trí khẩu hiệu, hình ảnh tuyên truyền trực quan tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và các bảo hiểm xã hội cơ sở.

Xây dựng các sản phẩm truyền thông số (infographic, video ngắn, mã QR) để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người lao động tự tra cứu, cài đặt VssID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và phòng tránh các hình thức lừa đảo giả danh cơ quan bảo hiểm xã hội trên không gian mạng.

Thứ hai, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số và hướng dẫn sử dụng AI an toàn.

Tích cực tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn, chuyên đề bồi dưỡng về kỹ năng số, sử dụng hệ thống phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm xã hội nâng cao, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hướng dẫn viên chức-người lao động ứng dụng các công cụ AI phù hợp trong công tác tổng hợp dữ liệu, hỗ trợ viết báo cáo, tự động hóa quy trình văn phòng; gắn với việc làm chủ công nghệ, kiểm chứng thông tin và nêu cao trách nhiệm trung thực học thuật, an toàn thông tin.

Phổ biến cho toàn thể viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội quy tắc nhận diện rủi ro mạng, nhận biết cuộc gọi/tin nhắn giả mạo, bảo vệ tài khoản cá nhân và tài khoản truy cập hệ thống nghiệp vụ.

Thứ ba, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở.

Phát động phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị học tập” tại từng phòng nghiệp vụ và 100% bảo hiểm xã hội cơ sở; khuyến khích mỗi cán bộ đăng ký tự học một kỹ năng số thiết thực.

Thành lập “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến” ngay tại Bộ phận Một cửa của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và các bảo hiểm xã hội cơ sở. Phân công viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Cuối cùng là tăng cường phối hợp địa phương gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bảo hiểm xã hội cơ sở chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân phường, xã, trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể cấp cơ sở tổ chức các hội nghị tư vấn, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình kết hợp hướng dẫn kỹ năng số cho người dân.

Quan tâm hỗ trợ đặc biệt đối với người cao tuổi, người hưu trí, người yếu thế trên địa bàn trong việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân (ATM), tra cứu thẻ bảo hiểm y tế trên căn cước công dân gắn chip/VNeID và VssID.