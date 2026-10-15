Hà Nội: Xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng dữ liệu sẵn có

Thành phố yêu cầu xác định rõ mô hình vận hành, bảo đảm các dự án mới không chồng chéo, đồng thời chủ động làm chủ công nghệ, tránh phụ thuộc vào đơn vị tư vấn.

Đông đảo người dân Hà Nội quan tâm đến xem Triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Tận dụng hạ tầng hiện có, bảo đảm kết nối đồng bộ

Ngày 15/10, tại cuộc họp rà soát, hoàn thiện phương án thuê đơn vị tư vấn triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đô thị thông minh phải xuất phát từ điều kiện thực tế, tận dụng hiệu quả hạ tầng và các nền tảng công nghệ đã được hình thành.

Cuộc họp do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, với sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, nhiều nhiệm vụ nền tảng phục vụ phát triển đô thị thông minh đã và đang được triển khai; trong đó, có cơ sở dữ liệu tập trung, trung tâm dữ liệu dùng chung, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giao thông thông minh và Internet vạn vật (IoT).

Bên cạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành, một số nội dung vẫn đang trong quá trình thực hiện, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Việc đánh giá hiện trạng các hệ thống, xác định khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phương án vận hành là những nội dung quan trọng được đặt ra trong quá trình hoàn thiện phương án thuê tư vấn.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc đánh giá tiến độ thực hiện Đề án cần đi vào thực chất, phân biệt rõ nhiệm vụ đã hoàn thành trên văn bản với nhiệm vụ đã hình thành sản phẩm, được đưa vào vận hành và tạo ra hiệu quả.

Theo Giám đốc Công an thành phố, Hà Nội xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng đô thị hiện hữu, nơi nhiều hệ thống hạ tầng và cơ sở dữ liệu đã được hình thành. Vì vậy, đơn vị tư vấn cần đánh giá đầy đủ hiện trạng, đề xuất phương án kết nối, tích hợp, bổ sung và tổ chức vận hành các hệ thống sẵn có.

Đồng thời, các dự án mới phải có khả năng kết nối với kiến trúc tổng thể của thành phố, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.

Một nội dung quan trọng khác là làm rõ lộ trình, nguồn lực thực hiện, mô hình vận hành Trung tâm điều hành thông minh và cơ chế kết nối với các trung tâm chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu được cập nhật, chia sẻ đúng thẩm quyền.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành cũng trao đổi về cơ sở pháp lý, phương thức lựa chọn đơn vị tư vấn, phạm vi công việc, sản phẩm đầu ra, tiến độ và trách nhiệm của các bên. Những yêu cầu liên quan đến sở hữu trí tuệ, bảo mật, an toàn dữ liệu và chuyển giao tri thức được đặt ra nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả lâu dài.

Các ý kiến cho rằng, cần xác định rõ yêu cầu, sản phẩm tư vấn ngay từ đầu, bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc số của thành phố và tránh chồng chéo với các dự án thành phần triển khai sau này.

Chủ động làm chủ công nghệ, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu phạm vi tư vấn tập trung vào những nội dung cốt lõi, gồm rà soát các hệ thống, dự án và nền tảng hiện có; xác định kiến trúc, lộ trình triển khai; quản trị, chia sẻ dữ liệu và mô hình vận hành Trung tâm điều hành thông minh.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc thuê tư vấn phải gắn với đào tạo, chuyển giao phương pháp và tri thức, bảo đảm Hà Nội có thể chủ động tổ chức thực hiện, quản lý và vận hành các hệ thống sau khi triển khai.

Việc nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế cần phù hợp với đặc thù của Thủ đô, tránh phụ thuộc vào đơn vị tư vấn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, các nhiệm vụ phải được xác định rõ thứ tự ưu tiên, sản phẩm đầu ra, nguồn lực thực hiện và khả năng tích hợp. Đối với những mô hình mới, có thể nghiên cứu thí điểm tại một số khu vực phù hợp trước khi nhân rộng.

Việc triển khai Đề án cũng phải được đánh giá bằng kết quả thực tế, không chỉ căn cứ vào số lượng văn bản đã ban hành hay các thủ tục đã hoàn tất. Các nhiệm vụ cần hướng tới những sản phẩm cụ thể, có khả năng vận hành và phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện phương án thuê tư vấn, xác định rõ yêu cầu, sản phẩm, cơ chế lựa chọn đơn vị tư vấn và mô hình tổ chức thực hiện.

Trước mắt, cần tổ chức bộ máy triển khai theo hướng có một đầu mối xuyên suốt, có lãnh đạo sở, ngành chịu trách nhiệm và bộ phận giúp việc thường xuyên, bảo đảm các thành viên nắm chắc nội dung, tiến độ, chủ động tham mưu, đề xuất trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh” phải bảo đảm cơ sở pháp lý, tính khả thi, khả năng kết nối và vận hành lâu dài. Mục tiêu cuối cùng là hình thành những sản phẩm thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.