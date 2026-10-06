Hà Nội xây dựng điểm chạm thương mại số cho sản phẩm OCOP

Mở thêm điểm chạm thương mại số

Sáng 6/10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) và các đơn vị liên quan kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”.

Kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hà Nội có hệ sinh thái sản phẩm OCOP, làng nghề và hàng hóa đặc trưng phong phú. Phía sau mỗi sản phẩm là vùng nguyên liệu, nghề truyền thống, kỹ năng của người thợ, câu chuyện của doanh nghiệp và bản sắc từng địa phương. Tuy nhiên, trong môi trường số, sản phẩm tốt chưa đủ để tự tìm đến khách hàng.

Trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên nhiều nền tảng số. Đây là tiền đề để thành phố chuyển từ những hoạt động riêng lẻ sang mô hình có tổ chức, có nhận diện chung và hướng tới vận hành lâu dài.

Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” được xây dựng như một điểm chạm nội dung số và kết nối thương mại chung. Thông qua video ngắn, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm thực tế, livestream và sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp Hà Nội.

Từ kênh, người tiêu dùng được kết nối tới gian hàng của từng nhà bán hàng đủ điều kiện. Tuy nhiên, đây không phải là một shop bán hàng của cơ quan nhà nước. Sở Công Thương không trực tiếp bán hàng, nhận đơn hay nhận tiền. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tự đứng tên, vận hành gian hàng và chịu trách nhiệm về hàng hóa, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận và chăm sóc khách hàng.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Ông Trần Đức Hải cho rằng, đây không đơn thuần là việc ra mắt thêm một kênh truyền thông trên nền tảng số mà là cách làm mới để kết nối những giá trị của sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và thương nhân với người tiêu dùng trong môi trường mua sắm đang thay đổi nhanh.

Theo ông Hải, Nhà nước không làm thay doanh nghiệp mà tập trung tạo môi trường, đặt tiêu chí, kết nối nguồn lực, hỗ trợ nâng năng lực và mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Chương trình hướng tới ba giá trị chính: tăng khả năng hiện diện trên môi trường số, nâng năng lực thương mại điện tử và mở rộng kết nối thị trường.

Điểm đáng chú ý là các chủ thể không chỉ được hỗ trợ đưa sản phẩm lên nền tảng mà còn được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin, mở và vận hành gian hàng, xây dựng nội dung, video, livestream, tiếp thị liên kết, kết nối creator/KOC và từng bước khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh. Mục tiêu là giúp người bán hình thành năng lực kinh doanh số có thể tự vận hành và duy trì lâu dài.

Không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ bán hàng

Cùng với mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, chương trình đặt yêu cầu về chất lượng hàng hóa, nguồn gốc và tính minh bạch. Các sản phẩm tham gia phải đủ điều kiện lưu thông, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng quy định chuyên ngành; thông tin và giá bán phải minh bạch. Nhà bán hàng phải bảo đảm năng lực cung ứng và chịu trách nhiệm đối với hàng hóa, thông tin sản phẩm và giao dịch của mình.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Việc một sản phẩm nằm trong danh sách đủ điều kiện cũng không đồng nghĩa với việc mặc nhiên xuất hiện trong mọi nội dung của Kênh. Sản phẩm, shop và SKU được rà soát theo tiêu chí và lựa chọn phù hợp với từng video, phiên livestream, chủ đề hoặc chiến dịch. Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp kiểm tra nguồn gốc, nhãn hàng hóa và các dấu hiệu vi phạm thuộc phạm vi quản lý. Quan điểm của Sở Công Thương là phát triển thương mại điện tử không thể đánh đổi bằng chất lượng hàng hóa và niềm tin của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho rằng, đằng sau mỗi sản phẩm là công sức của người làm nghề, sinh kế của một gia đình và có thể là kinh nghiệm được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, giúp sản phẩm tìm được thị trường cũng là tạo thêm cơ hội để người dân sống được bằng nghề và nghề truyền thống tiếp tục được trao truyền.

Theo ông Liêm, đưa sản phẩm lên môi trường số phải đi cùng nâng cao năng lực cho người bán. Dù bán tại cửa hàng hay trên nền tảng số, yếu tố giữ chân khách hàng vẫn là chất lượng và chữ tín. “Công nghệ giúp khách hàng tìm đến, nhưng chất lượng khiến khách hàng quay lại”, ông Liêm nói.

Các đại biểu tham quan gian hàng số.

Với vai trò của cơ quan báo chí, ông Liêm cho biết, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ đồng hành bằng thế mạnh báo chí đa phương tiện, đưa những câu chuyện về sản phẩm và người làm ra sản phẩm đến với công chúng. "Báo chí góp phần xây dựng niềm tin bằng thông tin được kiểm chứng, đồng thời phản ánh những khó khăn của thương nhân trong quá trình tham gia thương mại điện tử", ông Liêm chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ba bên thống nhất cơ chế phối hợp thường xuyên trong phát triển kênh “OCOP Hà Nội”, hỗ trợ thương nhân nâng cao năng lực số, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường.

Theo thỏa thuận, hoạt động hợp tác không làm thay trách nhiệm kinh doanh của doanh nghiệp, không mặc nhiên phát sinh nghĩa vụ tài chính và không mang tính độc quyền. Thành phố cũng tiếp tục nghiên cứu hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử khác, hướng tới một hệ sinh thái mở thay vì phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.

Sau khi ra mắt, kênh “OCOP Hà Nội” sẽ tiếp tục phát triển nội dung, tổ chức livestream, bổ sung nhà bán hàng và sản phẩm đủ điều kiện, đồng thời theo dõi dữ liệu và đánh giá hiệu quả. Sở Công Thương cho biết sẽ không chỉ nhìn vào lượt xem, lượt tương tác mà còn theo dõi khả năng chuyển đổi, chất lượng vận hành và mức độ duy trì hoạt động của nhà bán hàng sau 30, 60 và 90 ngày. "Thước đo của chương trình không nằm ở quy mô của một buổi ra mắt hay số phiên livestream, mà ở việc có thêm bao nhiêu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP thực sự nâng được năng lực số, tiếp cận khách hàng mới và tự vận hành hiệu quả hơn trên môi trường số", ông Trần Đức Hải nhấn mạnh.

Từ những phiên livestream riêng lẻ tại các xã, phường, Hà Nội đang từng bước xây dựng một mô hình hỗ trợ thương nhân trên môi trường số với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, báo chí và nền tảng công nghệ. Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” được kỳ vọng trở thành điểm kết nối sản phẩm, người bán và người tiêu dùng, nhưng không thay thế vai trò kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.