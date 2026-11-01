Hà Nội xây dựng chỉ số hạnh phúc với 5 trụ cột, 50 tiêu chí

Hà Nội triển khai bộ chỉ số hạnh phúc với 5 trụ cột, 50 tiêu chí nhằm đánh giá toàn diện chất lượng cuộc sống và trải nghiệm của người dân Thủ đô. (Nguồn: Hanoimoi)

Theo bộ tiêu chí vừa được thành phố ban hành, 5 trụ cột gồm: đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển; quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội; dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi; văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống; quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội.

Mỗi trụ cột có 10 tiêu chí, phản ánh những khía cạnh thiết yếu trong đời sống của người dân, từ thu nhập, cơ hội việc làm, quan hệ gia đình đến khả năng tiếp cận dịch vụ công, chất lượng môi trường và mức độ an toàn.

Đối tượng khảo sát là công dân từ đủ 18 tuổi, đang cư trú tại Hà Nội, không giới hạn ở người có đăng ký thường trú.

Phạm vi triển khai bao gồm 126 xã, phường. Năm 2026 được chọn làm năm cơ sở để theo dõi và so sánh kết quả trong toàn giai đoạn. Chỉ số được tính theo thang điểm 10, dựa trên đánh giá của người dân đối với từng tiêu chí. Khảo sát trực tiếp chính thức được thực hiện trong quý IV hằng năm, thu thập ý kiến về trải nghiệm và đánh giá của người dân trong năm.

Kết quả dự kiến được tổng hợp, kiểm định và công bố vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm tiếp theo.

Năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành 8.860 phiếu khảo sát. Từ năm 2027 đến năm 2030, tỷ lệ lấy mẫu trực tiếp dự kiến tăng lên khoảng 2‰ dân số.

Bên cạnh khảo sát trực tiếp, Hà Nội sẽ triển khai hình thức trực tuyến rút gọn hoặc theo chuyên đề trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi và các nền tảng chính thức khác.

Nguồn dữ liệu này giúp thành phố tiếp nhận phản hồi thường xuyên, theo dõi xu hướng và sớm nhận diện những vấn đề phát sinh trong đời sống đô thị. Qua đó, Chỉ số hạnh phúc được kỳ vọng trở thành một căn cứ tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị thành phố.

(tổng hợp)